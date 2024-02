BBB 24: Wanessa muda de ideia em relação a Davi: 'Menino prestativo'

O que aconteceu? Cantora Wanessa muda de ideia sobre Davi, pede desculpas e se explica sobre achar o brother 'manipulador'

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao mudar de postura em relação a Davi. Após dias apontando o brother como manipulador, a artista resolveu conversar com o motorista de aplicativo nesta sexta-feira, 02, para esclarecer algumas questões.

A famosa então pediu desculpas para o jovem e também explicou como ele lhe gerou alguns "gatilhos" dentro do reality. Wanessa apontou que o comentário que ele fez sobre a carreira de Yasmin Brunet lhe afetou.

Depois da longa conversa com o participante do grupo Pipoca, a namorada de Dado Dolabella falou que está disposta a se dar bem com Davi. "Independente de jogo, eu acho você uma pessoa guerreira, acho um menino que não deve ter tido uma vida fácil, é batalhador, está aqui no Big Fone. Isso é bonito em você. Você é um menino prestativo, tem gente que se incomoda, eu falei: ele tem TOC, ele precisa, não consegue ficar parado. Tem coisas que eu acho que são vivências do jogo, que são desesperadas, que eu vejo você como menino, assim como você pode me ver como uma chata", falou ela.

Davi então respondeu: "Você tem sua opinião referente a mim, eu tenho a minha referente a você". "Sim, tudo certo. Eu queria te tirar desse lugar porque eu não quero guardar uma coisa que nem é real. Não queria te deixar nesse lugar que foi gatilho para mim", completou Wanessa.

O motorista de aplicativo aproveitou para desabafar sobre ela ter tido medo de falar com ele. "Fiquei pensando: poxa, não sou bicho para ela falar daquela forma ali. Não sou bicho, sou um ser humano", disse.

Wanessa explicou seu lado no jogo: "Não tenho a intenção de ganhar em cima da cabeça de ninguém, sair de heroína. Meu jogo é brilhar e quero que todo mundo brilhe, está tudo certo. E aí é consequência, a gente está nesse jogo para isso. Eu estou pronta aqui para mudar minha ideia o tempo inteiro. Fiquei fechada dois dias e me fez mal".

Wanessa Camargo prevê cancelamento

Em conversa com alguns participantes do BBB 24 nesta quinta-feira, 1º, Wanessa Camargo contou que acredita que está cancelada fora do reality da TV Globo. Ela chegou a essa conclusão por causa de uma situação que aconteceu durante o show de Gloria Groove, que aconteceu nesta última quarta-feira, 31.

Sentada perto da piscina, a cantora disse para Marcus que na equipe de Gloria tinha três pessoas que também trabalham com ela, e durante a apresentação nenhum deles olhou para ela. "A Monique me ligou no meu aniversário, eu tenho intimidade com a Monique, e ela não olhou na minha cara", revelou a artista.

E completou: "Eu fiquei olhando e ela não fez nada, não fez um bico, nada. Como se não me conhecesse. Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Gloria", reforçou ela.