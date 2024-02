BBB 24: Rodriguinho se emociona ao dizer que Beatriz lembrou sua filha

Em conversa com Alane, Rodriguinho disse que sempre teve empatia por Bia e questionou seus motivos para indicá-lo ao paredão

Rodriguinho se emocionou ao lembrar da filha em conversa com Alane durante a tarde desta segunda-feira, 26, no Big Brother Brasil 24. Na área externa da casa, os dois conversavam sobre o paredão que o cantor disputa ao lado de Fernanda e Lucas Henrique.

O pagodeiro desabafou sobre como se sente em relação ao programa: "Tô numa fase da minha vida que eu dou valor para outras coisas. Não é mais a grana, o glamour ou o prestígio. Não posso mentir, não, que...eu acho que é uma das maiores lições da minha vida".

"O que eu acho legal em ti é que tu é muito sincero, sabe? Em tudo que tu faz. E isso eu acho bacana, provavelmente as pessoas devem gostar disso. Porque, mesmo que tu fale que tu tá engolindo sapo, não te vejo maquiando sentimentos, escondendo as coisas", observou a sister.

O artista continuou falando sobre como ele faz coisas no reality que lá fora 'maquia' e citou o choro como exemplo.

Pouco depois, Rodriguinho ficou com a voz embargada ao falar sobre sua filha e dizer que Beatriz a faz lembrar dela. "Ela foi a única que ficou comigo até a hora de eu vir e ela chorava tanto... eu olhei para a Bia e lembrei disso. E eu falei...eu sou sincero, eu falo", recordou. "E isso sempre fez eu ter uma certa empatia com a Bia e eu não sabia o que era...", continuou.

Emocionado, o brother relembrou as trocas que teve com a vendedora no programa e questiona seu discurso ao mandá-lo para o Paredão. "Ela falou para mim que eu não tive troca com ela. Lá fora isso aí para mim eu ia falar 'ah vai se ferrar', aqui eu falo 'caraca, como assim?'. O que é uma troca?", questiona.