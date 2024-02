BBB 24: Emparedado, Rodriguinho faz confissão: 'Nunca desfiz minha mala'

Enfrentando seu primeiro paredão no BBB 24, Rodriguinho reforçou aos brothers que 'ficará com raiva' caso continue no confinamento

Enfrentando seu primeiro paredão dentro do BBB 24, o brother Rodriguinho revelou aos colegas de confinamento que suas malas estão arrumadas desde o primeiro dia de programa. A edição está no ar há quase dois meses e já eliminou nove participantes do jogo.

O assunto veio à tona logo após a formação da zona de risco, realizada na noite de domingo, 25. Durante a madrugada desta segunda-feira, 26, em conversa com Lucas Henrique e Giovanna Pitel sobre os últimos acontecimentos do reality, o pagodeiro confessou que sente vontade de sair da casa.

Lucas, que também enfrenta o paredão ao lado de Rodriguinho, contou que nunca desarrumou seus itens pessoais. O cantor, então, emendou a fala do professor de educação física: "Eu também nunca desfiz minha mala. Nunca", declarou ele.

Na sequência, ex-vocalista do grupo Os Travessos analisou sua possível permanência no BBB 24: "Eu vou ficar com tanta raiva se o povo me deixar aqui", brincou. Pitel, no entanto, pediu para que o pagodeiro não repetisse o comentário novamente: "Para, Rodrigo, sem brincadeira".

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o brother revela seu desejo de sair do programa. Nesta segunda-feira, 26, a equipe do brother usou as redes sociais para se posicionar a respeito do paredão e pediu para que os fãs votem por sua permanência no jogo.

“Pelo amor de Deus, Brasil, eu não quero ver a festa da Bia, vai ser uma presepada, eu não quero ver a apresentação dela, eu não quero, pelo amor de Deus, me livra desse cálice.”



E atendendo ao pedido, não esqueçam, FOCO NO SHOW! #ForaRodriguinho#TeamBeatrizReis | #BBB24

🎥… pic.twitter.com/AFJLroAp8g — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) February 26, 2024

Rodriguinho e Lucas Henrique enfrentam o décimo paredão ao lado de Fernanda. O cantor foi indicado direto para a berlinda através de Beatriz, líder da semana. O resultado da zona de risco acontecerá ao vivo, na próxima terça-feira, 27.

Em meio às críticas dos telespectadores do reality, a CARAS Brasiltentou contato com Bruna Amaral, esposa do cantor, para falar sobre suas expectativas, mas ela preferiu se manter em silêncio e não dar nenhum tipo de posicionamento.

Esposa de Rodriguinho detona decisão das equipes de sisters

Esposa do cantor Rodriguinho, Bruna Amaral demonstrou a sua surpresa ao ver as equipes de Fernanda e Pitel indo contra o seu marido no paredão da semana no BBB 24, da Globo. O artista disputa a berlinda contra Fernanda e Lucas Henrique, e um deles será eliminado na terça-feira, 27.

Nos stories do Instagram, ela se pronunciou ao ver que os representantes das sisters puxaram torcida contra o cantor com a hashtag '#ForaRodriguinho'. "Quando a Fernanda foi para o paredão, unimos a torcida do Rodrigo e votamos muito para ela ficar. Inclusive, eu votei muito até o último minuto. Enfim, a ingratidão! Porém, nada como uma dia após o outro", disse ela.

Logo depois, ela também falou sobre o caso de Pitel. "Seguimos pra segunda piada da noite! Gente, eu estou chocada como o Rodrigo está andando com vários Judas. Aliás, andava! Dentro e fora da casa!", declarou. Confira!