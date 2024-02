BBB 24: Equipe de Rodriguinho choca com posicionamento em Paredão: ‘Quer sair’

Equipe de Rodriguinho surpreende ao tomar posição em novo paredão do BBB 24 após o pagodeiro reafirmar desejo de sair do reality show

Quem acompanha o Big Brother Brasil 24 sabe que Rodriguinho já deixou claro a sua vontade de deixar o reality show. No último domingo, 25, o pagodeiro foi emparedado pela primeira vez pelos colegas de confinamento e até falou sobre sair do programa. No entanto, a equipe do cantor chamou a atenção ao tomar uma posição inesperada fora da casa e chocou os seguidores.

Em seu discurso para disputar uma vaga na atração, Rodriguinho mencionou que ficaria contente em continuar confinado, porém também consideraria um presente ser eliminado na semana de seu aniversário. Mais tarde, em uma conversa com seus aliados, ele reiterou que ficaria triste caso o público decidisse que ele deveria permanecer no programa.

Equipe de Rodriguinho se posiciona:

No entanto, a equipe do participante acredita que ele deve permanecer na casa, e por isso, iniciaram mutirões para eliminar Lucas Henrique nas redes sociais. Eles até divulgaram um vídeo antigo em que o pagodeiro pede ajuda para continuar até o final do confinamento, gravado em estúdio antes mesmo dele entrar no reality show global.

“Chegou a hora de salvar o Rodriguinho do paredão! Diferente das lideranças anteriores de nosso brother, que sempre tomou suas próprias decisões, priorizando sua estratégia de jogo, a líder Beatriz passou aproximadamente 24 horas ouvindo a estratégia de seus aliados para que sua indicação de hoje fosse baseada em opiniões de terceiros”, disseram.

“Vamos lá, deixar o entretenimento da casa continuar no jogo. Lembrando que o voto é para eliminar, votem Fora Lucas”, a equipe se posicionou no perfil oficial do cantor no Instagram. A publicação chamou atenção e o público do programa não perdoou. Nos comentários, eles lembraram que o próprio pagodeiro costuma falar sobre sair do reality.

“Quero ficar até o final" corta pro cara dizendo todo dia que quer sair da casa logo”, um seguidor apontou. “Ele quer sair adm, tem que votar nele”, outro brincou. “Ele quer sair simmm! Já falou várias vezes”, lembrou mais um. “Mas chegou, acabou, é hora de dizer ‘adeus’”, outro fã lembrou de uma canção do cantor para opinar sobre a berlinda.

Nos comentários, Rodriguinho também ganhou o apoio de muitos seguidores para continuar no programa: “Se o Rodriguinho sair eu paro de assistir isso”, disse um admirador. “O Rodriguinho tem seus defeitos, talvez pela idade, mas uma coisa é incontestável ele é super coerente”, exaltou mais um. “Pelo bem do entretenimento, fica Rodrigo!!!”, disse mais um.

Como foi a formação do Paredão de Rodriguinho?

Na noite do último domingo, 25, a casa se reuniu para mais uma formação de mais um paredão, que resultou na indicação de Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique. O pagodeiro foi votado logo de cara pela líder da casa, Beatriz, sem o direito de participar da prova de bate e volta. Saiba como os outros confinados foram indicados.