Esposa de Rodriguinho detona decisão das equipes de Fernanda e Pitel: ‘Ingratidão’

Esposa de Rodriguinho dá sua opinião ao ver as equipes das aliadas do marido com posicionamentos contra ele no BBB 24

Esposa do cantor Rodriguinho, Bruna Amaral demonstrou a sua surpresa ao ver as equipes de Fernanda e Pitel indo contra o seu marido no paredão da semana no BBB 24, da Globo. O artista disputa a berlinda contra Fernanda e Lucas Henrique, e um deles será eliminado na terça-feira, 27.

Nos stories do Instagram, ela se pronunciou ao ver que os representantes das sisters puxaram torcida contra o cantor com a hashtag ‘#ForaRodriguinho’. “Quando a Fernanda foi para o paredão, unimos a torcida do Rodrigo e votamos muito para ela ficar. Inclusive, eu votei muito até o último minuto. Enfim, a ingratidão! Porém, nada como uma dia após o outro”, disse ela.

Logo depois, ela também falou sobre o caso de Pitel. “Seguimos pra segunda piada da noite! Gente, eu estou chocada como o Rodrigo está andando com vários Judas. Aliás, andava! Dentro e fora da casa!”, declarou.

Rodriguinho fala sobre estar no paredão

Na madrugada desta segunda-feira, 26, o pagodeiro Rodriguinho surpreendeu ao tomar uma decisão sobre sua estadia no reality show. Após a formação de seu primeiro paredão, o participante revelou um desejo inesperado: deixar o programa.

Enquanto conversava com outros colegas de confinamento sobre sua estreia na berlinda, Rodriguinho abriu seu coração em um desabafo. O ex-integrante dos Travessos surpreendeu ao confirmar que está feliz em deixar a casa mais vigiada do Brasil: “Eu tenho certeza de que vou embora. Vou ficar tão triste se o Brasil falar 'fica'...", desabafou.

Além disso, o cantor lembrou que pediu para ser eliminado do confinamento na semana de seu aniversário: “Ia ser épico eu sair no meu aniversário. Quem que saiu no aniversário? Ninguém”, disse Rodrigo, que já revelou seus planos para comemorar a data especial. Ele quer renovar o visual e dar um festão em sua casa fora do confinamento.

No entanto, as aliadas do pagodeiro acreditam que ele está apenas evitando uma frustração ao pensar de forma negativa sobre sua ida à berlinda: "Rodriguinho reclama muito que quer ir embora desde o primeiro dia. Se o Buda sair pelo Rodriguinho, que reclama muito, ele vai ficar se perguntando se não chutou a Wanessa", Pitel opinou.

Por fim, Rodriguinho tomou uma decisão e reafirmou seu desejo de deixar o reality show global: "Se eu ficar, aí eu estou fortão, hein?", ele brincou. "Desde o primeiro dia, eu estou falando que quero sair e não me tira? Vou falar: 'gente, não preciso falar nada para vocês'", disse motivado a sair do programa.