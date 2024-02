BBB 24: Rodriguinho após ver Isabelle e Davi juntos: "A Bruna ia me chutar"

O cantor reagiu após ver um momento de diversão de Isabelle e Davi

Rodriguinho questionou a relação de Isabelle e Davi no Big Brother Brasil 24. Na noite desta segunda-feira, 26, o brother viu os dois rolando na grama e questionou para Pitel: "Meu Deus, o que esses dois estão fazendo, gente?".

A sister perguntou de quem ele estava falando. "Davi e a... Afe Maria, gente!", continua ele. "Davi e quem?", questionou ela novamente. "Se minha mulher visse eu fazendo isso aí que ele está fazendo...", disse o cantor.

"E o que ele está fazendo?", perguntou a alagoana. "Estão os dois deitados, aí os dois dão a mão um pro outro...", explicou. "E se rola na grama?", falou a assistente social. "E se rola pra baixo", continuou o pagodeiro.

Em seguida, Rodriguinho mencionou sua esposa, Bruna Amaral."Meu Deus do céu. Se eu chegasse aqui embaixo, a Bruna ia me chutar", brincou ele. "Vai subir de volta!", brincou Pitel. "Ela sai de dentro da grama e me dá uma bica aqui, que eu colo lá no teto. Não tem cabimento isso", completou o brother.