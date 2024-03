BBB 24: Perdeu a paciência? Matteus revela que está com ranço de sister

Em conversa com Davi, Matteus revela que está ficando com ranço de sister e explica para aliado o motivo de ter ficado assim

Em conversa com seu aliado Davi, Matteus revelou que está ficando com ranço de uma sister na casa. Na academia do BBB 24, o ex da eliminada Deniziane revelou quem é essa participante que lhe está despertando o sentimento.

O estudante de engenharia agrícola comentou que Giovanna é quem está lhe tirando um pouco a paciência. O brother disparou: "Uma pessoa que estou pegando ranço é a Giovanna". O gaúcho explicou: "Tudo ela atravessa, sabe? Tudo ela se mete. Chegou no quarto, viu o que ela falou? 'Que silêncio', bem assim".

Davi, então, opinou: "Ela percebeu que a gente estava falando e provavelmente ela vai perguntar para Isabelle, porque a Isabelle estava no quarto, elas são amigas, elas conversam". O brother se referiu ao papo que estavam tendo no Quarto Fada antes da chegada da nutricionista.

No Quarto Fada, Isabelle revelou que vários brothers estão virando a cara para ela como se tivesse "cometido um crime". Ainda depois da vitória de Lucas Henrique, Davi tentou combinar votos com os mais próximos em Wanessa para se protegerem.

Isabelle diz a Davi que deu coração partido para ele

Na tarde de quinta-feira, 29, Isabelle e Davi estão na sala do BBB 24 e analisam o Queridômetro do dia. O baiano então reage aos emojis recebidos e se questiona a quantidade de corações recebidos: "Três corações, só?"

"Eu te dei um coração partido",Isabelle confessa ao amigo. "Então foi Alegrete, Bia e Alane que me deu coração", ele responde e, logo em seguida, o motorista de aplicativo questiona a amiga sobre o motivo do coração partido. "Não falou comigo direito, falou que não queria conversar. Também essa coisa de confusão, achei que você não tinha que se meter. Não sei por que você se meteu e falou aqui, subiu e desceu pra falar de novo, ai não", a manauara se explica.