BBB 24: Isabelle repara situação na casa: 'Parece que cometi um crime'

Sentindo-se ameaçada, Isabelle repara em comportamento de brothers com ela e desabafa sobre não estarem olhando em sua cara

Após Lucas Henrique ganhar a liderança no BBB 24 nesta quinta-feira, 29, alguns brothers estão se sentindo ameaçados. No Quarto Fada, Isabelle, Matteus, Alane, Davi e Beatriz conversaram sobre o jogo.

Os participantes comentaram sobre como será o paredão e Isabelle desabafou que está sentindo que é alvo na casa. Beatriz comentou: "A Leidy falou que por ele eu não vou, mas é perigoso a casa querer me enfiar no meio, né?". Isabelle, então, diz: "Bia, para com isso, por favor, a última vez que eu ouvi essa tua lenda, minha mana. Aí fui lá e vi que você tinha um voto só. Deixa já, para de falar isso".

A sister se referiu ao Revela Voto na Central do Líder, onde Beatriz descobriu que só recebeu um voto em todo o programa. A manauara falou: "Por exemplo, hoje quase ninguém fala comigo aqui". Alane afirmou que também estão virando a cara pra ela após ter discutido com Yasmin por perda de estalecas.

Isabelle seguiu comentando: "Ninguém fala comigo quase, eu que fico falando com as pessoas". Beatriz disse para a dançarina: "É, você está mais próxima do povo do Puxadinho, né Isabelle? É só Giovanna, Raquele e Michel que te vejo mais e nós". A dançarina retrucou: "Mas eles são muito próximos." Beatriz completou: "Do Gnomo".

Alane, então, falou: "Vocês que estão nesse quarto são as únicas pessoas que eu falo e que sei que não votam em mim, de resto...". Beatriz afirmou que Wanessa e Yasmin estão falando com ela normalmente. Isabelle desabafou: "Vou confessar uma coisa pra vocês, é um clima muito difícil assim, você conviver com pessoas que não falam com você. Parece que eu cometi um crime, não sei qual. É horrível, por exemplo, na prova todo mundo falando, todo mundo interagindo e as pessoas não falam com você."

Ainda depois da vitória de Lucas Henrique, no Quarto Fada, Davi tentou combinar votos com os mais próximos em Wanessa para se protegerem.

Isabelle diz a Davi que deu coração partido para ele

Na tarde de quinta-feira, 29, Isabelle e Davi estão na sala do BBB 24 e analisam o Queridômetro do dia. O baiano então reage aos emojis recebidos e se questiona a quantidade de corações recebidos: "Três corações, só?"

"Eu te dei um coração partido",Isabelle confessa ao amigo. "Então foi Alegrete, Bia e Alane que me deu coração", ele responde e, logo em seguida, o motorista de aplicativo questiona a amiga sobre o motivo do coração partido. "Não falou comigo direito, falou que não queria conversar. Também essa coisa de confusão, achei que você não tinha que se meter. Não sei por que você se meteu e falou aqui, subiu e desceu pra falar de novo, ai não", a manauara se explica.