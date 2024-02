BBB24: Isabelle diz a Davi que deu coração partido para ele no Queridômetro

Isabelle admitiu ter ficado triste com o amigo após a confusão protagonizada pelo motorista de aplicativo e Wanessa na noite de quarta-feira, 28

Na tarde de quinta-feira, 29, Isabelle e Davi estão na sala do BBB 24 e analisam o Queridômetro do dia. O baiano então reage aos emojis recebidos e se questiona a quantidade de corações recebidos: "Três corações, só?"

"Eu te dei um coração partido", Isabelle confessa ao amigo. "Então foi Alegrete, Bia e Alane que me deu coração", ele responde e, logo em seguida, o motorista de aplicativo questiona a amiga sobre o motivo do coração partido. "Não falou comigo direito, falou que não queria conversar. Também essa coisa de confusão, achei que você não tinha que se meter. Não sei por que você se meteu e falou aqui, subiu e desceu pra falar de novo, ai não", a manauara se explica.

Mais cedo, na cozinha, Isabelle disse ter ficado triste com Davi após a confusão entre o motorista de aplicativo e Wanessa na noite de quarta-feira, 28. Os dois continuam a analisar o Queridômetro e a sister questiona quem teria dado os emojis de vômito e cobra para Davi.

"E eu tô ligando?", ele dispara. "Aquela cobra ali eu sei de quem eu ganhei, já até sei de quem foi. O Matteus também ganhou a mesma cobra, então deve ter sido a mesma pessoa", Isabelle especula, mas não menciona nenhum outro brother da casa.

Beatriz nota reação de brothers em festa

Após o fim de sua tão esperada festa do líder, Beatriz percebeu que alguns brothers tiveram um comportamento suspeito no evento e comentou com seus aliados sobre o que conseguiu enxergar ao longo de sua comemoração.

Além de chorar de muita emoção por ter tido sua história de camelô contada na decoração, a vendedora do Brás falou sobre Matteus, Alane e Davi terem ficado até o final com ela. Em seguida, Bia contou sobre ter sentido falsidade em alguns.

"Gosto muito da Wanessa, confio nela também, mas quem confio mais ainda é em vocês três. Para mim, vocês três e Leidy", afirmou a Líder. "Para mim, vocês também", reforçou Alane. "Tinha gente que estava com a cara tipo assim: 'estou aqui porque tenho que tem que estar'. E o povo vindo me abraçar, me elogiando muito, que eu vou conseguir... Para que essa falsidade?", indagou Beatriz. Saiba mais aqui.