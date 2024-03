BBB 24: Davi combina com brothers de votar em Wanessa: 'Gritou'

Após Lucas Henrique vencer liderança, Davi combina com brothers de mirar em Wanessa para colocarem cantora direto no paredão

Após Lucas Henrique conquistar a liderança pela terceira vez no BBB 24, Davi conversou com seus brothers mais próximos no Quarto Fada nesta quinta-feira, 29, sobre se juntarem para colocarem Wanessa direto no paredão.

Ameaçados com a liderança do professor, o motorista de aplicativo tentou combinar com Matteus e Alane de mirarem na artista. "Como a gente viu no Quarto do Líder que a Giovanna vota na Wanessa, o Bin e a Giovanna podem votar na Wanessa de novo. Eles se separaram, eles estão solteiros, né? Não estão no namorinho deles, mas estão se protegendo", comentou sobre MC Bin Laden e Giovanna votarem também na famosa.

O motorista de aplicativo seguiu falando: "Pode vir esses dois votos de novo e pode ser esses dois votos deles que nos ajude". Alane concordou: "É verdade". Davi concluiu o raciocínio: "Aí a gente vai mirar na Wanessa e vai botar ela direto no Paredão. Ela vai pro Paredão com sete votos". A bailarina, então disse: "Só que a Bia não vota na Wanessa. Eu voto porque ela gritou comigo. Eu gosto dela". "Agora não é caso de que 'a Bia não vota', é caso de se proteger", finalizou o brother.

Vale lembrar que Davi e Wanessa discutiram nos últimos dias e o momento deu o que falar. Após o episódio, Isabelle revelou estar chateada com a postura dele e a web considerou que a dançarina está meio "em cima do muro".

Beatriz nota reação de brothers em festa

Após o fim de sua tão esperada festa do líder, Beatriz percebeu que alguns brothers tiveram um comportamento suspeito no evento e comentou com seus aliados sobre o que conseguiu enxergar ao longo de sua comemoração.

Além de chorar de muita emoção por ter tido sua história de camelô contada na decoração, a vendedora do Brás falou sobre Matteus, Alane e Davi terem ficado até o final com ela. Em seguida, Bia contou sobre ter sentido falsidade em alguns.

"Gosto muito da Wanessa, confio nela também, mas quem confio mais ainda é em vocês três. Para mim, vocês três e Leidy", afirmou a Líder. "Para mim, vocês também", reforçou Alane. "Tinha gente que estava com a cara tipo assim: 'estou aqui porque tenho que tem que estar'. E o povo vindo me abraçar, me elogiando muito, que eu vou conseguir... Para que essa falsidade?", indagou Beatriz. Saiba mais aqui.