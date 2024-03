BBB 24: Pai de Matteus choca ao falar com quem o filho deve ficar

Deniziane ou Isabelle? Pai de Matteus choca ao opinar sobre quem o brother escolherá; Giovani acredita que uma combina mais com seu herdeiro

O pai de Matteus do BBB 24,Giovani Vargas, deu sua opinião sobre quem o filho irá escolher para tentar um romance: Deniziane ou Isabelle. Após viver um affair com a primeira, que terminou a relação antes de ser eliminada, o gaúcho está protagonizando alguns climas diferentes com a Cunhã.

Segundo o pai do participante do reality show global, o moço combina mais com a manauara. Em entrevista do jornal Extra, Giovani falou o que acha e explicou melhor o motivo de acreditar que Matteus tem mais a ver com Isabelle.

"Meu filho é um rapaz muito simples, de alma pura, e acho que a Isabelle também é assim pelo que a gente vê no programa. A Anne é diferente, não tem muito a ver com ele, eu acho. Mas é ele que tem que saber o que vai no coração", declarou ele ao veículo.

Giovani ainda mostrou que acredita que o herdeiro ficará com Isabelle na casa. "Vejo dois Matteus em momentos diferentes da casa. Num primeiro momento ele não estava se achando ali, apenas observando. Agora acredito que ele tenha se encontrado no jogo e esteja focado no prêmio, que sempre foi o desejo dele. Mas existe a carência também, né, muito tempo ali dentro. Então, pode ser que aconteça algo entre os dois", disse ao Extra.

Após negar que estaria tendo um clima com Cunhã para Beatriz, Matteus declarou na última festa do líder que seu coração está livre para voar. Ele e a sister ainda protagonizaram um clima durante um banho.

Logo ao sair da casa, Deniziane se encontrou com a mãe de Matteus e se mostrou disposta a continuar o romance fora casa. Mas, o suposto clima do gaúcho com Isabelle ainda não havia acontecido no confinamento.

Matteus alerta sisters sobre vazamento de informações

Após Giovanna vencer a Prova do Líder no BBB 24, Matteus alertou suas aliadas, Beatriz e Alane, sobre um possível vazamento de conversas dela em uma nova câmera colocada na área externa após o fechamento do Quarto Magia.

Bem atento, o gaúcho notou a novidade no ambiente e aconselhou as sisters a tomarem cuidado com o que falam, lembrando que o líder pode ter acesso a algumas conversas na central. "Tenho uma novidade para vocês. Com o negócio que fechou lá o Magia, tem uma câmera no pátio agora", disse ele. Leia mais aqui.