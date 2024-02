BBB 24: Namorada de Davi resgata vídeo do brother em aniversário e diverte web

Namorada de Davi, Mani Reggo publicou um registro do brother em uma celebração e fãs apontaram 'deboche' para Rodriguinho, aniversariante do dia

Namorada de Davi, Mani Reggo divertiu os fãs do participante do BBB 24, da Globo, ao compartilhar um vídeo antigo do brother em uma festa de aniversário. Apesar de ser um simples registro comemorativo, internautas classificaram a publicação da empreendedora como "humor inteligente".

Isso porque, justamente nesta terça-feira, 27, o cantor Rodriguinho, confinado com Davi no reality show, está completando mais um ano de vida. O motorista de aplicativo, inclusive, preparou um bolo surpresa para o pagodeiro durante esta madrugada.

Nos comentários da postagem, os seguidores de Mani brincaram com a situação. "Você sempre tem uma pérola guardada. Toda trabalhada no deboche. Humor inteligente, outro nível!", escreveu uma fã. "E o primeiro pedaço vai para o Davi, que enfrentou o Rodrigo bem grandão", se divertiu outra. "Mulher, amei o deboche!", disse uma terceira.

Nos últimos dias, a namorada de Davi ficou entre os assuntos mais comentados da web após a mãe do brother, Elisangela Brito, opinar sobre a amizade do filho com Isabelle dentro do BBB 24. Apesar de não ter citado a fala da sogra diretamente, a empreendedora usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem sobre princípios.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celsilene Rego (@manireggo)

Wanessa Camargo critica postura de Davi

Após o Sincerão, realizado na noite de segunda-feira, 26, alguns brothers se reuniram na área externa da casa do BBB 24, da Globo, para repercutir a respeito dos acontecimentos da dinâmica. Ao longo do bate-papo, a cantora Wanessa Camargofalou sobre seu incômodo com o comportamento de Davi dentro do confinamento.

Momentos antes, o brother acabou se envolvendo em uma discussão com Lucas Henrique, emparedado da semana. "Tem coisas que me incomodam muito nele", apontou a artista. "'Eu fui e volto do paredão quantas vezes eu tiver que voltar'", continuou ela, repetindo o comentário de Davi.

A sister Leidy Elin, que também estava presente no local da conversa, concordou com a opinião de Wanessa: "Está achando que ganhou o programa, tem R$ 3 milhões no bolso". "Ele tem certeza de que é o campeão do programa. Não tenha dúvida, ele acha que ganhou o programa", reforçou a filha de Zezé Di Camargo.

Na sequência, a artista voltou a criticar o comportamento do motorista de aplicativo: "Ele acha [que já ganhou] e põe a Beatriz e a Cunhã [Isabelle] com ele. Ele tem certeza de que a final é essa. E eu não duvido, tá? De fato. Pelas coisas que eu tenho visto", observou Wanessa Camargo.

"Então, está todo mundo aqui dando enredo para ele", comentou Giovanna Pitel. "A gente está servindo só de escada para o palco dos outros", refletiu Wanessa. E completou: "Eu entendo o Rodrigo. Eu estou me sentindo aqui muita escada para o palco dos outros", concluiu a sister.