BBB 24: Namorada de Davi faz post enigmático após fala da sogra: 'Princípios'

Mani Reggo compartilhou uma mensagem reflexiva sobre sua vida após a sogra mencionar a amizade de Davi e Isabelle dentro do BBB 24

A empreendedora Mani Reggo, namorada do brother Davi, usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 20, para compartilhar uma mensagem de agradecimento aos seguidores que a acompanham e torcem pelo companheiro, confinado no BBB 24, da Globo. Através do Instagram, ela publicou uma foto em sua lanchonete mostrando que estava em mais um dia de trabalho.

Sorridente, Mani não poupou simpatia e esbanjou felicidade ao posar para as imagens. Na legenda, a empreendedora escreveu: "Sempre acreditei na minha força, no meu trabalho, no afeto, e nos princípios da família Rego fundamentados por Painho e Mainha. Obrigada por mais uma manhã de trabalho".

"Gratidão a todos que estão vindo prestigiar o meu trabalho com um abraço e experimentando o X-CALABRESO!", completou a namorada do brother, fazendo referência ao meme 'Calma, calabreso', dito por Davi nas últimas semanas dentro do reality show. "Obrigada pelo apoio e carinho", declarou ela nos comentários.

A postagem de Mani Reggo aconteceu logo após sua sogra, Elisângela Brito, comentar sobre a amizade de Davi com Isabelle no confinamento. Apesar de não ter citado nada sobre o assunto, internautas acreditam que a namorada do motorista de aplicativo usou a publicação como 'resposta' para a polêmica.

"Sucesso Mani, com Davi ou sem! Espero que com ele", disse uma fã. "Você é uma grande referência, representatividade pura da verdadeira mulher", falou outra. "As coisas boas que o Davi fala, ele aprendeu com a Mani", opinou uma terceira.

O que a mãe de Davi falou?

A mãe de Davi, Elisângela Brito, causou ao falar sobre a amizade do filho com Isabelle na casa do BBB 24, citando sua nora, Mani. Ao comentar sobre a relação deles na casa, a senhora deu a entender que ele pode se interessar pela sister.

A fala da mãe da participante surtiu como uma possível indireta para a nora, de 42 anos, que fez um desabafo na rede social sobre ser uma mulher mais velha que se relaciona com um homem mais novo, de 21 anos.

"Por onde tenho passado, homens, mais homens, e mulheres... os homens dizem assim: 'rapaz, eu não sei se eu aguentaria aqueles carinhos de Isabelle, não, viu?'. As mulheres têm dito assim: 'eu teria ido lá, arrancado, as malas dele estariam prontas'", disse Elisângela em vídeo no Instagram. Confira!