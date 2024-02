BBB 24: Mãe de Davi causa ao falar de Isabelle e citar a nora

Indireta? Mãe de Davi causa ao falar de amizade do filho com Isabelle na casa citando que a nora, Mani, pode ter ciúmes dele

A mãe de Davi, Elisângela Brito, causou ao falar sobre a amizade do filho com Isabelle na casa do BBB 24 citando sua nora, Mani. Ao comentar sobre a relação deles na casa, a senhora deu a entender que ele pode se interessar pela sister.

A fala da mãe da participante surtiu como uma possível indireta para a nora, de 42 anos, que fez um desabafo na rede social sobre ser uma mulher mais velha que se relaciona com um homem mais novo, de 21 anos.

"Por onde tenho passado, homens, mais homens, e mulheres... os homens dizem assim: 'rapaz, eu não sei se eu aguentaria aqueles carinhos de Isabelle, não, viu?'. As mulheres têm dito assim: 'eu teria ido lá, arrancado, as malas dele estariam prontas'", disse Elisângela em vídeo no Instagram.

"E eu aqui, ouvindo isso e vendo aquelas chamadas, Davi tem sido forte, viu? Sei que Davi e Isabelle têm uma amizade linda, mas... 'venha, Davi, tomar banho', outro dia, Davi disse: 'oxi'". Ao final do vídeo, ela pediu orações para o filho e falou de sua companheira: "Vamos orar por Davi, para Deus sustentar Davi, porque Isabelle é muito bonita. Mani, coitadinha, deve estar aí sofrendo, porque eu estaria arrancando meus cabelos. Mani, calma, calabreso. Vai orar, calabreso, porque o negócio está sério".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mãe de Davi Brito Oficial (@elisangelabritooficial)

Emocionante! Saiba como foi a carta da família de Davi

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, deu o que falar entre os brothers após a maioria deles ver a carta de suas famílias trituradas. Davi foi um dos poucos que sobreviveu à "brincadeira" e teve o papel nas mãos.

Na rede social do motorista de aplicativo, a equipe revelou qual foi a carta escrita pela mãe dele e a foto que foi escolhida pela produção. "Com vocês, a carta emocionante da família do Davi que foi enviada para nosso menino na dinâmica do SINCERÃO", disseram.

"Elisângela (mãe do Davi): “Todos os dias beijo a televisão e dou um abraço em você. Te amo muito, meu filho.’” Que lindo poder presenciar esse momento. Com certeza, tudo isso será o gás que faltava para o nosso menino", falaram. Confira a carta na íntegra!