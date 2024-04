BBB 24: Na reta final, brothers revelam próximos alvos no jogo: 'Também vou'

Analisando a possível eliminação de Pitel do BBB 24, os brothers do Gnomo revelaram quais adversários estão na mira do grupo

O resultado do 16º Paredão só será revelado na noite desta terça-feira, 2, mas alguns brothers do BBB 24, da Globo, já estão se planejando para os próximos passos no jogo. Enquanto Pitel - que enfrenta a berlinda contra Alane e Beatriz - arrumava seus objetos pessoais, os demais integrantes do quarto Gnomo conversaram sobre seus próximos alvos.

Lucas Henrique, então, questionou por qual caminho o grupo deveria seguir após Tadeu Schmidt anunciar a eliminada da semana. "O que a gente vai fazer hoje, hein gente? Caso Pitel fique, caso Pitel saia", iniciou o capoeirista.

"Votar no Matteus, a não ser que ele seja Líder", opinou Pitel. O brother, então, quis saber quem os aliados pretendem indicar direto ao próximo Paredão caso conquistem a liderança e todos concordaram em votar no gaúcho.

Na sequência, MC Bin Laden revelou que depois de Matteus, Davi é sua segunda opção de voto. "Também vou de Davi", afirmou Lucas. E continuou: "Davi pela casa. Mas, caso Matteus esteja disponível, Matteus [como principal alvo]?", perguntou o brother, recebendo uma resposta positiva de Giovanna.

Lucas Henrique, por sua vez, passou a analisar possíveis cenários da berlinda "Acho que essa semana, se uma das meninas pegar o Líder, bota a Giovanna. Se o Matteus pegar Líder acho que bota o Bin. Davi acho que me bota", especulou ele, por fim.

Vale lembrar que o BBB 24 está chegando em sua reta final. Em menos de 15 dias, o público poderá escolher o grande vencedor do reality show.

Davi revela desconforto com rivais durante brincadeiras

Ao longo da madrugada desta terça-feira, 2, Davi aproveitou o clima calmo no BBB 24, da Globo, para desabafar com Alane. Reunidos na área externa da casa, os participantes relembraram a brincadeira realizada com todos os brothers do confinamento durante a tarde.

Apesar da diversão, o motorista de aplicativo revelou que sentiu um certo desconforto ao confraternizar com os demais jogadores. "Aquilo me deixou meio confuso, sabe? Eu fiquei sem graça ali no meio das pessoas", iniciou ele.

E continuou: "Há uma semana estava todo mundo aqui se engalfinhando e feio, e hoje está todo mundo de boa, né?". Alane, por sua vez, concordou com a observação de Davi e explicou como surgiu a ideia da brincadeira entre os brothers.

"Lembrei que ela [Pitel] foi Líder e não teve a festa dela. Aí quando eu vi já estava todo mundo", contou a bailarina. Em seguida, Davi elogiou a iniciativa dos colegas de confinamento mas recordou que por diversas vezes evitou se aproximar de alguns participantes por saber que estavam tentando tirá-lo do jogo. Confira!