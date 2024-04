BBB 24: Boninho toma decisão drástica na reta final do reality: 'Juntar'

Faltando poucos dias para o 'BBB 24' chegar ao fim, Boninho toma atitude para deixar brothers ainda mais juntinhos na casa

Faltando menos de 15 dias para o BBB 24 chegar ao final, o diretor Boninho tomou uma decisão para deixar os brothers ainda mais próximos. Nesta terça-feira, 02, o Big Boss compartilhou um vídeo em sua rede social e anunciou o que fará no reality show.

Mais uma vez, o esposo de Ana Furtado contou que fechará outro recinto da casa. Depois de dar um fim no Quarto Magia, agora, o escolhido pelo comandante da atração foi o Quarto Gnomo, que era o queridinho da última eliminada Fernanda e até do ex-Camarote Rodriguinho.

"Hora de fechar mais um quarto e juntar todo do mundo…", escreveu Boninho ao dizer no vídeo bem rápido, "atenção, Quarto Gnomo fechando".

Ainda nas últimas semanas, Boninho acabou apagando um vídeo, no qual anunciava a entrada de um ator para mexer com os participantes. Após a repercussão negativa, ele deletou a publicação e se retratou com o público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Boninho mostra seu lado romântico ao celebrar 24 anos de casamento

O diretor do BBB 24Boninho mostrou que tem um lado bem sensível e romântico. No comando do reality e sempre botando ordem na casa, o global deu um tempo no trabalho e se declarou para a esposa, a apresentadora Ana Furtado, com quem está há 28 anos junto.

Na quinta-feira, 21, ele e a famosa celebram 24 anos de casamento. O aniversário foi celebrado na rede social pelo casal com algumas imagens e registros mega especiais. A ex-global recordou cliques do passado com o amado e ele postou um vídeo com muitos beijos entre eles.

"Hoje fazemos 28 juntos, apaixonados, amigos e parceiros. 24 anos de casados e é só o começo das nossas vidas!@aanafurtado EU TE ANO MUITO!", disse Boninho para a mãe de sua filha Isabella, de 16 anos. Veja mais aqui.