Só grifes! Ana Furtado e Boninho deixam shopping carregados de sacolas

Ana Furtado e Boninho deixam shopping carregados de sacolas; casal deixou compras de Natal para a última hora

O casal Ana Furtado e Boninho foi flagrado na tarde deste sábado, 23, fazendo compras em um shopping no Rio de Janeiro. Carregados de sacolas, eles deixaram para a última hora a escolha dos presentes.

E nada de lembrancinhas: o casal visitou lojas de luxo e saiu carregado de sacolas. Os dois estavam acompanhados da filha, Isabella Oliveira, que está enorme e cada dia mais bonita.

Nos cliques, é possível ver até uma sacola de uma grife francesa. Para a ocasião, Ana Furtado também ostentou e escolheu uma bolsa avaliada em R$ 42 mil para fazer as comprinhas. Tá podendo, né?

Boninho e Ana Furtado são casados desde 2000. Atualmente, o diretor está na reta final da preparação para a estreia do BBB 24, da Globo. O reality show tem estreia prevista para o dia 8 de janeiro de 2024 e a lista de participantes deve ser revelada alguns dias antes disso.

Veja:

Ana Furtado e Boninho fazem compras - AgNews

O amor de Boninho e Ana Furtado

Ana Furtadoaproveitou alguns dias em Nova York, nos Estados Unidos, ao lado do marido, Boninho, há pouco tempo. Ela compartilhou alguns cliques em clima de romance com o amado durante um passeio que eles realizaram juntos.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou duas fotos com o amado. Na primeira imagem, os dois estão sorridentes, enquanto curtem a bela paisagem. Já na segunda foto, Ana e Boninho aparecem se beijando, e ela brincou sobre o momento.

"Estava eu aqui passando pelo Pier 17 e encontro esse gato. Dei oi. Me apresentei. Trocamos uma ideia e pedi o telefone. Ele me deu, claro. Resolvemos fazer uma foto pra registrar o encontro. Uma selfie! E não é que, já bem pertinhos um do outro, ele me roubou um beijo? Eu fui lá e roubei dois!", brincou ela.