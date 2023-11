Ana Furtado surge em clima de romance com Boninho durante viagem: "Apaixonadíssima"

A apresentadora Ana Furtado está viajando com o marido, Boninho, e postou algumas fotos em clima de romance durante um passeio

Ana Furtadoestá aproveitando alguns dias em Nova York, nos Estados Unidos, ao lado do marido, Boninho, e nesta sexta-feira, 10, ela compartilhou alguns cliques em clima de romance com o amado durante um passeio que eles realizaram juntos.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou duas fotos com o amado. Na primeira imagem, os dois estão sorridentes, enquanto curtem a bela paisagem. Já na segunda foto, Ana e Boninho aparecem se beijando, e ela brincou sobre o momento.

"Estava eu aqui passando pelo Pier 17 e encontro esse gato. Dei oi. Me apresentei. Trocamos uma ideia e pedi o telefone. Ele me deu, claro. Resolvemos fazer uma foto pra registrar o encontro. Uma selfie! E não é que, já bem pertinhos um do outro, ele me roubou um beijo? Eu fui lá e roubei dois!", brincou ela.

Ana seguiu a postagem falando sobre como está gostando da viagem com o marido. "Compartilhando aqui com vocês esses registros pra dizer que tô amando, gente! Apaixonadíssima. E curtindo muito NYC com esse gato que parece que conheço há, sei lá… uns 30 anos!", finalizou.

Vale lembrar que Ana e Boninho completaram 23 anos de casados em março. Os dois são pais de Isabella, de 16 anos.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Aniversário em família

Ana Furtado usou as redes sociais para mostrar como comemorou seu aniversário. Ela completou 50 anos de vida, e celebrou a data especial ao lado dos familiares e amigos. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora surgiu sorridente ao lado do marido, Boninho, e da filha do casal, Isabella. A artista ainda surgiu ganhando um beijo apaixonado do amado. "Com os amores da minha VIDA! Só quero mais 50, 60, 70 anos… ao lado de vocês, Boninho e Bella", desejou Ana. Confira a publicação!