Ana Furtado e Boninho comemoram 23 anos de casados: ''Que sorte a minha''

Dia de festa na casa de Ana Furtado (49) e Boninho (61)! Nesta terça-feira, 21, o casal está celebrando mais um ano de união!

Comemorando os 23 anos de casamento, a apresentadora e o diretor do Big Brother Brasil trocaram declarações de amor nas redes sociais. Os dois, que tem uma filha, Isabella, de 15 anos, ressaltaram a parceria ao longo dos 27 anos que estão juntos.

"Há exatos 23 anos oficializamos a nossa união. E há exatos 27 nós nos encontramos pela primeira vez. Foi exatamente nesse dia que eu soube que seria pra sempre. Que sorte a minha ter encontrado o meu melhor amigo no meu grande amor. Te amo", completou Ana, que ainda citou: "'Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim'".

Em seu feed no Instagram, Boninho compartilhou um vídeo reunindo momentos do casal, e também com a herdeira, e se derreteu: "Ana, você é meu porto seguro, minha amiga e companheira. Meu amor, minha vida. Feliz aniversário de casamento", escreveu ele. "Ela é meu amor, 23 anos de casados, mais 4, 5, 6 anos juntos e quase chegando nos 30 [de casamento]. E eu quero dizer para você que você é minha vida para sempre", completou o diretor no registro.

Confira as declarações de Ana Furtado e Boninho no aniversário de casamento:

