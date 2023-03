Boninho promete nova semana turbo no BBB 23: "Tem novidade"

O diretor Boninho revelou aos seguidores das redes sociais que terá uma nova semana turbo no BBB 23

Neste sábado, 18, o diretor da TV Globo, Boninho (61), usou as redes sociais para deixar os fãs do BBB 23 bem curiosos.

Em seu perfil oficial no Instagram, ele compartilhou um vídeo contando que o apresentador Tadeu Schmidt (48) vai revelar uma novidade para o público neste domingo, 19.

"Estou aproveitando esse dia lindo e pensando que... semana turbo? Ainda não parou! Amanhã o Tadeu tem uma boa revelação para vocês! Tadeuzinho, aperta o cinto, a gente está seguindo", disse ele no vídeo.

"E agora tá virando trem-bala! Nesse domingo @tadeuschmidt tem uma novidade pra vocês!!!", adiantou Boninho na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram curiosos sobre o que vai acontecer no reality: "Repescagem, por favor!! Tragam o Fred Nicácio de volta para o bem do entretenimento", pediu um internauta. "Pega os ex-participantes dessa edição, coloca numa casa de vidro e põe a gente pra votar pra podermos colocar de novo quem a gente quer", opinou outro. "Tudo menos repescagem. A essa altura é muita desvantagem", comentou mais uma.

Confira a publicação de Boninho:

Quando Key Alves volta?

Após Dania Mendez deixar a casa do BBB 23, os internautas começaram a questionar se Key Alves também vai sair ou não do reality show La Casa de Los Famosos. Nesta sexta-feira, 17, a empresária da jogadora de vôlei, Fernanda Paschoa, contou que a atleta deve continuar no reality gringo por enquanto.

"Pela informação que a gente teve, hoje vão mostrar a Key ao vivo lá do México, para o pessoal [do BBB 23] saber. A Globo entrou em contato dizendo que, por enquanto, mantém. A gente falou com eles hoje. Então, a Key segue lá", disse ela em um trecho da entrevista para à colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.