BBB 24: Davi revela desconforto com rivais durante brincadeiras: 'Soldado ferido'

Davi recordou uma brincadeira realizada entre os brothers no BBB 24 e explicou o motivo de não conseguir 'confraternizar' com os adversários

Ao longo da madrugada desta terça-feira, 2, Davi aproveitou o clima calmo no BBB 24, da Globo, para desabafar com Alane. Reunidos na área externa da casa, os participantes relembraram a brincadeira realizada com todos os brothers do confinamento durante a tarde.

Apesar da diversão, o motorista de aplicativo revelou que sentiu um certo desconforto ao confraternizar com os demais jogadores. "Aquilo me deixou meio confuso, sabe? Eu fiquei sem graça ali no meio das pessoas", iniciou ele.

E continuou: "Há uma semana estava todo mundo aqui se engalfinhando e feio, e hoje está todo mundo de boa, né?". Alane, por sua vez, concordou com a observação de Davi e explicou como surgiu a ideia da brincadeira entre os brothers.

"Lembrei que ela [Pitel] foi Líder e não teve a festa dela. Aí quando eu vi já estava todo mundo", contou a bailarina. Em seguida, Davi elogiou a iniciativa dos colegas de confinamento e ressaltou o quanto gostou de conhecer um pouco a cultura de cada um.

"Só que, tipo assim, eu não consigo ainda. Eu levo isso aqui muito a sério, sabe? A gente criou conexões aqui dentro com as pessoas, mas foram com aquelas pessoas que eu criei conexão. E tem outras pessoas aqui dentro, dentro do jogo, que não criamos conexões, criamos embates, criamos divergências de opiniões, momentos que não foram legais. Então, pra mim, é difícil, a essa altura do campeonato, depois de tudo o que eu já passei aqui dentro", desabafou o brother.

O jovem, então, recordou que por diversas vezes evitou se aproximar de alguns participantes por saber que estavam tentando tirá-lo do jogo. "Na minha cabeça, eu fico assim: 'Cara, algumas pessoas que ainda estão aqui dentro, já quiseram que eu fosse pra fora da casa'. O jogo ainda não acabou", observou Davi.

"Você está certo, você não é obrigado a forçar um sentimento", declarou Alane, dando apoio ao baiano. "Às vezes, aqui dentro, eu me sinto um soldado ferido. Durante toda a trajetória dessa guerra do Big Brother Brasil, várias vezes as pessoas já me macetaram muito aqui dentro", concluiu Davi.

Alane: "O pior tu já passou. Sinceramente, dessa casa, tu foi a pessoa que mais sofreu."



Davi: "Estou totalmente psicologicamente esgotado. Hoje eu tive uma certeza disso. Vocês saíram do quarto para conversar e eu fui dormir, cara. Eu não estou mais me sentindo como a pessoa do… pic.twitter.com/PyGU7rIImy — Dantas (@Dantinhas) April 2, 2024

Pitel explica contradição de Davi em conselho

Logo após o Sincerão no BBB 24, ocorrido na noite de segunda-feira, 1, Davi e Pitel tiveram uma conversa sincera a respeito da dinâmica realizada pelos brothers. Ao longo do bate-papo, a sister explicou ao adversário o motivo de ter apontado como contraditórias algumas atitudes do brother.

Reunidos no quarto Fada, eles esclareceram o embate entre os dois. Assim, a amiga de Fernanda - última eliminada do jogo - reforçou que não havia tido a oportunidade de se posicionar sobre Davi e aproveitou a ocasião do Sincerão para isso. Confira!