Quem deve ser eliminada do BBB 24? Vote na enquete entre Alane, Beatriz e Pitel

Alane, Beatriz e Pitel estão no décimo sexto Paredão do BBB 24. Vote na enquete da CARAS Brasil e relembre como as sisters foram parar na berlinda

O BBB 24 entrou na reta final: faltam apenas 15 dias para o fim da edição. E em modo turbo, o reality show da TV Globo segue a todo vapor. Logo após a eliminação de Fernanda, na noite do último domingo, 31, uma nova Prova do Líder agitou o programa. Em seguida, já foi formado um novo Paredão. Estão na berlinda Alane, Beatriz e Giovanna Pitel. Quem será que vai deixar o jogo? Vote na enquete da CARAS Brasil e relembre como as sisters foram parar no Paredão.

Quem deve ser eliminada do BBB 24? Alane

Beatriz

Pitel

Na nova Prova do Líder, os participantes, separados em trios, precisaram completar um circuito no menor tempo possível. O trio formado por Lucas Henrique, Giovanna e Pitel venceu a primeira etapa. Na sequência, Giovanna levou a melhor numa disputa de sorte e ficou com a 16ª liderança do reality.

Em seguida, todos voltaram para dentro da casa mais vigiada do Brasil e Alane, Beatriz e Isabelle, que fizeram a prova no pior tempo, tiraram consequências de dentro de uma caixa, contendo três livrinhos. Cada uma delas pegou um. Isabelle se deu bem e ganhou uma imunidade, já Alane foi direto para o Paredão. No livrinho de Beatriz, estava escrito "segue o jogo".

Logo depois, Giovanna fez sua indicação para a berlinda. Ela escolheu Beatriz. Pitel foi a mais votada pela casa, com cinco votos, e também foi para o Paredão.