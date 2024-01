BBB 24: Maycon leva bronca da esposa ao vivo no ‘Mais Você’: “Falta de respeito”

Primeiro eliminado do BBB 24, Maycon ganha puxão de orelha inusitado da esposa ao vivo durante café da manhã no 'Mais Você'

Após sua eliminação no BBB 24, Maycon participou do tradicional ‘Café com Eliminado' no ‘Mais Você' desta sexta-feira, 12. Mas além de rever sua trajetória na casa, o cozinheiro acabou recebendo um puxão de orelha de sua esposa, Franciane, que também participou da atração. Ela fez questão de fazer uma reclamação inusitada sobre uma atitude do marido durante o reality.

Mas se engana quem pensa que Franciane ficou incomodada com alguma fala do marido. Muito pelo contrário, a esposa defendeu o marido em relação a algumas das atitudes que foram consideradas polêmicas fora da casa. No entanto, ela não perdoou um episódio em que o marido não conseguiu se conter e soltou gases durante uma prova de resistência.

Ao vivo na Globo, Franciane trouxe o assunto à tona e contou que ficou chateada com a atitude do marido: "Na prova tiveram altos e baixos, mas eu só consegui ver coisa boa. O que eu fiquei triste foi a questão do punzinho. Na minha concepção foi uma falta de respeito, mas entendo que ele não conseguiu segurar”, pontuou.

Para quem não acompanhou, o brother se tornou meme nas redes sociais e chegou a receber críticas por não conseguir conter os gases durante a primeira prova do programa. O merendeiro chegou até a pedir desculpas para Wanessa Camargo, que estava ao seu lado durante a competição: "Não deixa, para", disse a cantora.

Franciane contou que ficou muito preocupada com o emocional do marido no confinamento. Além disso, ela defendeu Maycon de algumas polêmicas e explicou que ele não teve intenção de ofender ninguém durante sua conversa com os apresentadores Talitha Morete, Fabricio Battaglini e Tati Machado. Por fim, o ex-brother também aproveitou para rever detalhes de sua estadia na casa:

Maycon explica o motivo de ter saído da casa sem abraçar todos os brothers ⤵️ #MaisVocê#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/pCEkF4KobE — gshow (@gshow) January 12, 2024

Vale lembrar que Ana Maria Braga quebrou o protocolo do tradicional café da manhã com o eliminado e precisou se ausentar do programa por conta de um “compromisso inadiável”. A apresentadora revelou seu breve afastamento enquanto comentava sobre o reality na última quinta-feira, 11, e tranquilizou ao contar que estará de volta no início da próxima semana.

Maycon protagonizou climão ao vivo no Mais Você:

Além de receber uma bronca da esposa, Maycon também protagonizou um momento de climão que viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos telespectadores. O momento aconteceu quando o substituto de Ana Maria questionou Maycon sobre a suposta rivalidade com Yasmin Brunet no reality show e ele deu uma resposta afiada.