Wanessa ícone, brother peidorreiro e 'ranço': os memes da estreia do 'BBB24'

Primeira madrugada do BBB24 foi marcada por muitas reações; veja os memes da estreia do BBB24

A estreia do BBB 24 foi marcada por uma série de reações divertidas do público nas redes sociais. Sempre atentos a tudo o que acontece na casa, eles fizeram piadas sobre as situações vividas pelos participantes durante a primeira prova do líder, que segue rolando na madrugada desta terça-feira, 9.

Entre os assuntos mais comentados estão a postura de Wanessa, que mesmo milionária tentou de tudo para ganhar um mísero carro zero, e o comportamento de Maycon, que soltou gases, protagonizou piadas vergonhosas e foi muito criticado pelo público.

A make intacta de Yasmin Brunet após horas de prova e dancinhas de tiktok fora de hora também renderam muitos comentários dos fãs nas redes sociais. Veja abaixo as principais reações dos internautas ao BBB24:

O Brasil inteiro quando o merendeiro abre a boca#BBB24pic.twitter.com/J3TrjCVRa9 — Félix (@iamerikfelix) January 9, 2024

Maycon perguntando agora se pode apelidar o cotoco do Vinicius (nessas palavras)



Nojento sem noção mano #BBB24pic.twitter.com/q3tBslJwrc — João (@joaoppvieiraa) January 9, 2024

Tadeu: Quem vencer a prova leva um Chevrolet Tracker



Os pobres: 🤯🤯🤯🤯😨

A Wanessa Camargo: #BBB24



pic.twitter.com/f0niIWRNvg — Ernano (@Ernan0) January 9, 2024

a yasmin brunet com a make toda intacta ai corta pra beatriz com a cara derretendo... eu VIVO pelo jogo de câmera desse programa #bbb24pic.twitter.com/TQkJeq4uxc — cris dias (@crisayonara) January 9, 2024

A ZILU MÃE DA WANESSA VOU DESMAIAR PQP KKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB24pic.twitter.com/knES7oLmGi — Verdade nua e crua #BBB24 (@lfsdogogo) January 9, 2024

Foto recente de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo ostentou a sua boa forma impecável ao surgir em uma foto inédita ao lado do namorado, o ator Dado Dolabella. A foto foi compartilhada por ele para celebrar o aniversário de 41 anos de vida da eleita.

Enquanto isso, na legenda, o rapaz declarou o seu amor pela namorada no dia do aniversário dela. "Principessa, amor da minha vida! Como valeu a espera com toda sua escola! Gratidão por existir, nossa troca me transmuta dia após dia, me fazendo melhor… gratidão por me permitir caminhar ao seu lado e fazer tudo ter sentido… Você é o paraíso todinho…meu sim, meu não. Meu vício desde o início. Sua voz me arrepia, seu sorriso contagia! Meu céu, meu chão... Parabéns! Que nesse novo ciclo você colha tudo aquilo que vem semeando com tanto amor e devoção! Te amo!", escreveu.