Wanessa Camargo exibe a barriga chapada em foto com Dado Dolabella

Para celebrar o aniversário da namorada, Dado Dolabella relembra foto de Wanessa Camargo em banho de cachoeira e ela ostenta sua boa forma

A cantora Wanessa Camargo ostentou a sua boa forma impecável ao surgir em uma foto inédita ao lado do namorado, o ator Dado Dolabella. A foto foi compartilhada por ele para celebrar o aniversário de 41 anos de vida da eleita.

Na imagem, ela surgiu apenas de biquíni amarelo estilo fio-dental e deixou à mostra sua barriga reta. Por sua vez, ele ostentou a barriga tanquinho ao posar apenas de sunga.

Enquanto isso, na legenda, o rapaz declarou o seu amor pela namorada no dia do aniversário dela. "Principessa, amor da minha vida! Como valeu a espera com toda sua escola! Gratidão por existir, nossa troca me transmuta dia após dia, me fazendo melhor… gratidão por me permitir caminhar ao seu lado e fazer tudo ter sentido… Você é o paraíso todinho…meu sim, meu não. Meu vício desde o início. Sua voz me arrepia, seu sorriso contagia! Meu céu, meu chão... Parabéns! Que nesse novo ciclo você colha tudo aquilo que vem semeando com tanto amor e devoção! Te amo!", escreveu.

Wanessa relembra reação do filho com a sua separação

A cantora Wanessa Camargo relembrou a reação do seu filho mais velho, José Marcus, ao descobrir que os pais estavam se separando. Em entrevista no canal de Foquinha no YouTube, ela contou que o herdeiro teve uma crise de choro. Na época, ela decidiu escrever a música Só Respira para apoiar os herdeiros nessa fase de mudança de vida.

“É uma música que fiz para os meus filhos, para quando eles entenderam que os pais iriam se separar. Eu vi os dois numa situação de [choque], lembro que meu filho teve uma crise de choro, meu mais velho, muito forte e eu falava para ele: ‘Calma, respira’”, afirmou ela, e completou: “E quando eu tive minhas crises de pânico, eu ouvia também: ‘Calma, Wan, só respira’. Então, o ato de respirar me trouxe muito de volta pro meu chão”.

Além disso, Wanessa comentou que não teve problema em lidar com o julgamento das pessoas quando anunciou que voltou a namorar com Dado Dolabella após o fim do casamento anterior. "Tiro de letra [o julgamento externo]. Vou fazer o que? Não tem como. O pior de tudo é o julgamento das pessoas que te amam. Quando você tem que se justificar para os seus amigos, para os seus pais, para a sua família, que são pessoas que você espera mais acolhimento", afirmou.