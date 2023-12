Wanessa Camargo revela reação do filho ao descobrir a separação dos pais

Wanessa Camargo revela que seu filho mais velho teve uma crise de choro ao perceber que os pais estavam se separando em 2022

A cantora Wanessa Camargo relembrou a reação do seu filho mais velho, José Marcus, ao descobrir que os pais estavam se separando. Em entrevista no canal de Foquinha no YouTube, ela contou que o herdeiro teve uma crise de choro. Na época, ela decidiu escrever a música Só Respira para apoiar os herdeiros nessa fase de mudança de vida.

“É uma música que fiz para os meus filhos, para quando eles entenderam que os pais iriam se separar. Eu vi os dois numa situação de [choque], lembro que meu filho teve uma crise de choro, meu mais velho, muito forte e eu falava para ele: ‘Calma, respira’”, afirmou ela, e completou: “E quando eu tive minhas crises de pânico, eu ouvia também: ‘Calma, Wan, só respira’. Então, o ato de respirar me trouxe muito de volta pro meu chão”.

Além disso, Wanessa comentou que não teve problema em lidar com o julgamento das pessoas quando anunciou que voltou a namorar com Dado Dolabella após o fim do casamento anterior. "Tiro de letra [o julgamento externo]. Vou fazer o que? Não tem como. O pior de tudo é o julgamento das pessoas que te amam. Quando você tem que se justificar para os seus amigos, para os seus pais, para a sua família, que são pessoas que você espera mais acolhimento", afirmou.

Wanessa Camargo nega rumores de crise

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre como anda o seu namoro com o ator Dado Dolabella após ser alvo de rumores. Nesta semana, o colunista Leo Dias chegou a afirmar que os dois teriam tido uma briga em casa e ela teria expulsado do rapaz de casa. Porém, ela afirmou que os dois estão bem.

Nos bastidores do programa Melhor da Noite, da Band, a artista contou que foi alvo de fofocas. “Estou bem, estou feliz. Eu e Dado estamos juntos, construindo a nossa história mesmo que outras pessoas não queiram. É um relacionamento e as pessoas fofocam sem saber nada”, disparou.

Pouco depois, Wanessa Camargo e Dado Dolabella apareceram trocando carinhos na cama em uma aparição nas redes sociais. Nas imagens, ela surgiu deitada abraçadinha com o amado enquanto eles aproveitavam a noite juntos."Meu ninho", escreveu Wanessa Camargo ao compartilhar o vídeo curtindo os braços do companheiro.