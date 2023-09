Após rumores de crise, Wanessa e Dado surgem na cama: ''Meu ninho''

Não brigaram? Wanessa e Dado surgem em momento apaixonado após boatos de crise na relação

Em meio a boatos de uma crise no relacionamento, Wanessa Camargo e Dado Dolabella surgiram em clima de romance nesta quarta-feira, 27, após a cantora se apresentar no Melhor da Noite, da Band.

Após o jornalista Leo Dias publicar que os dois teriam discutido e que a filha de Zezé Di Camargo até teria proibido a entrada do namorado em seu condomínio, onde mora em Alphaville, em São Paulo, a famosa publicou um momento cheio de paixão com o ator.

"Meu ninho", escreveu Wanessa Camargo ao compartilhar o vídeo curtindo os braços do companheiro. Em clima de romance, ela apareceu deitada em Dado, que surgiu sorrindo ao curtir o momento com a amada.

Ainda nos últimos dias, o ator se pronunciou sobre a suposta crise na relação com a herdeira de Zilu Camargo. Na ocasião, Dolabella detonou os vizinhos, que alegam não ter visto mais o famoso com tanta frequência na casa de Wanessa.

É bom lembrar que casal reatou o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados. Os pombinhos namoraram no início da vida adulta e cada um seguiu o seu caminho. Dado Dolabella teve seus filhos e viveu outros relacionamentos. Enquanto isso, a cantora se casou com um empresário, com quem teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Após a separação dela, os dois voltaram a namorar.

Wanessa Camargo revela como foi voltar a namorar Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre como foi reatar o namoro com Dado Dolabella depois de tantos anos separados. Em uma participação no podcast Poccast, ela contou que sentiu algo diferente, já que eles tinham uma certa intimidade, mas estavam afastados há muitos anos.

"É muito louco, porque é uma pessoa que eu já namorei. Não é uma nova pessoa. É um novo velho conhecido. É uma outra pessoa, porque se passaram 18 anos. Estamos diferentes, somos pais, a gente se separou e logo eu conheci meu ex-marido e já casei. E muita coisa aconteceu. Tinham coisas que eram iguaizinhas ainda, mas outras que eram completamente diferentes. Sabe quando você conhece uma pessoa e não conhece ao mesmo tempo? Já tem uma intimidade, mas não tem mais? É muito louco. Da gente relembrar daquela pintinha que você já conhece. É muito louco", disse ela.