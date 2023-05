Wanessa Camargo conta sobre o amor por Dado Dolabella: 'Segunda temporada'

Luciano Huck questiona a retomada do namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella e ela brinca: 'Espero que seja [a temporada] final'

A cantora Wanessa Camargo (40) participou do programa Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana e não fugiu ao ser questionada sobre o seu namoro com Dado Dolabella (42). Os dois retomaram o romance após vários anos e estão muito apaixonados!

No palco, Luciano Huck contou que lembra dela namorando com Dado quando eram adolescentes e também dela com seu ex-marido, Marcus Buaiz, que é o pai dos dois filhos dela. Então, ele questionou a volta dela com Dado e pediu para ela falar sobre isso.

Com olhar apaixonado, ela defendeu o amor e a vontade de ser feliz. “Eu estou na segunda temporada [do namoro]. Eu espero que seja a [temporada] final. São coisas que a gente não planeja na vida. Minha vida deu uma reviravolta e eu abracei isso. Eu quero ser feliz. Eu estou reaprendendo a ser leve”, contou ela.

Wanessa Camargo rebate rumores de rivalidade com Sandy

Ainda no palco do Domingão com Huck, Wanessa Camargo comentou sobre os rumores de que seria rival de Sandy no início da carreira na música. Ao lado de Sandy, ela defendeu a amizade delas e relembrou como se aproximaram.

“Eu tinha dúvida se ela realmente gostava de mim. Um dia, eu liguei e falei para ela: se alguma coisa te falaram, é mentira. Eu sou sua fã”, afirmou.

Então, a relação delas se aproximou e são amigas até hoje. “Depois, a gente começou a se falar, ver como a gente gosta das mesmas coisas, ela me deu até dica de refluxo, aromaterapia. Sempre nós mulheres somos coladas dessa forma [de rivalidade], e juntas podemos ser muito mais”, afirmou ela.