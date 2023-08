Wanessa Camargo mostra celebração com Zezé Di Camargo: ''Maravilhoso''

Com os filhos e os dois irmãos, Wanessa Camargo mostra como foi encontro com Zezé Di Camargo para comemorar data especial

A cantora Wanessa Camargo mostrou como foi a celebração de Dia dos Pais com Zezé Di Camargo. Nesta segunda-feira, 14, ela compartilhou um clique do encontro que teve com o sertanejo e os dois irmãos, Camilla Camargo e Igor Camargo.

Além dos três herdeiros, frutos do casamento que viveu com Zilu Camargo, Zezé ainda contou com a presença de dois netos, filhos de Wanessa com o ex-marido, empresário milionário que atualmente namora a atriz Isis Valverde.

"Celebrando o Dia dos Pais ao lado desse pai e avô maravilhoso, que nos ama incondicionalmente, fez tanto por nós e está sempre ao nosso lado. Meu coração transborda de amor por você, pai", disse a cantora, que vive um relacionamento com o ator Dado Dolabella.

Ainda nesta segunda-feira, 14, Zezé fez revelações sobre quem cuidou da carreira de Wanessa. Ao comentar a história de Larissa Manoela com os pais, o irmão de Luciano Camargo contou que o financeiro era responsabilidade de Zilu.

Wanessa Camargo reflete sobre passado e dispara: "Não me fazia feliz"

Wanessa Camargo tem passado por um período decisivo em sua vida pessoal. Depois de uma separação, ela retoma a carreira de cantora e planeja desabafar artisticamente o que passou nos últimos anos. Em entrevista à revista CARAS, ela confessou que não estava feliz.

Sem contratos com gravadoras, a artista afirmou que agora se sente madura e segura o suficiente para montar projetos os quais ela poderá ser verdadeira com seus sentimentos.

"Agora, sou uma artista independente e ninguém mais diz o que devo fazer. Canto, produzo e gravo o que quero. Nesse álbum tive coragem de falar o que queria, mas sem ser agressiva. Fui verdadeira e elegante com as pessoas citadas", disse.