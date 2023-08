Ao ver história de Larissa Manoela, Zezé Di Camargo fala sobre dinheiro de Wanessa: ''Mãe dela''

No 'Encontro', Zezé Di Camargo fala de Larissa Manoela não ter cobrado trabalho com ele e faz revelações sobre carreira de Wanessa

A entrevista de Larissa Manoela no Fantástico foi comentada no Encontro desta segunda-feira, 14. Sentado no sofá do programa, o cantor Zezé Di Camargo opinou sobre a história e falou sobre sua família ter sido sempre bem unida.

O sertanejo então falou da preocupação que tinham do que iriam comer no dia seguinte e após relembrar rapidamente de sua infância difícil, ele lamentou a situação da atriz - que está abrindo mão de seu patrimônio - dizendo esperar que tudo não passe de um mal-entendido com os pais.

Zezé então revelou se chegou a se intrometer na carreira da filha, a cantora Wanessa Camargo. "Dinheiro era dela e quem cuidava da carreira dela e do dinheiro dela era a mãe dela, o que ajudei na carreira, na verdade, foi ela arrumar uma gravadora, que eu já tinha prestígio, quando ela mostrou interesse de cantar e condição de cantar, que eu levei ela, mas acho que consegui esse contrato por causa do talento", contou sobre a herdeira ter tido talento para conquistar suas coisas.

O noivo de Graciele Lacerda deixou claro que não se mete na vida dos filhos. "Menor interferência na vida da Wanessa profissional e se tratando de dinheiro", declarou. "Sempre deixei que escolhessem o caminho deles, desde que não fosse o caminho errado, a mãe foi mais presente que eu, porque minha profissão não permitia, a mãe tomava conta dessa coisa educacional, a mãe proibia tudo e eu liberava tudo", brincou sobre Zilu Camargo ter ficado com a parte mais séria da educação.

Larissa Manoela não cobrou Zezé

Durante a conversa, Zezé Di Camargo ainda revelou que Larissa Manoela não cobrou nada para participar de seu clipe recentemente. "Sem cobrar nada, simplesmente por gostar do nosso trabalho, mas o registro é de que pra ela, no sentido, o dinheiro é secundário na vida dela", opinou sobre o caráter da atriz.

Larissa Manoela revela motivo para abrir mão do seu patrimônio em disputa com os pais

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Os três estão em uma disputa por causa da gestão dos negócios e do patrimônio da atriz. Conforme a reportagem, eles estão em negociação sobre as empresas nas quais são sócios e o patrimônio que construíram ao longo da carreira de 18 anos da artista.

Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, completou.