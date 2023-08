Larissa Manoela se pronuncia sobre polêmica com os pais: 'Não sabia o que eu recebia'

No Fantástico, Larissa Manoela abre o jogo sobre a decisão de afastar os pais da gestão de sua carreira

A atriz Larissa Manoela se pronunciou pela primeira vez sobre as notícias envolvendo os seus pais. Ela decidiu afastá-los da gestão de sua carreira e revelou como era o acesso dela ao dinheiro que ganhou ao longo de sua carreira.

Em entrevista no Fantástico, que vai ao ar neste domingo, 13, a artista contou que quer uma prestação de contas de qual é a sua fortuna. “Eu só queria entender esse negócio. Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago”, declarou.

Inclusive, ela mostrou um áudio que mandou para o pai pedindo dinheiro para gastos simples do seu dia a dia. “Oi, pai. Você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, uma mate aqui na praia, por favor?”, disse ela no áudio.

A entrevista será exibida no Fantástico deste domingo, 13. Vale lembrar que, há poucos dias, os pais dela, Silvana Taques e Gilberto Elias, escreveram uma carta aberta que foi lida no programa Fofocalizando, do SBT, sobre o afastamento da filha.

"É com profunda dor que estamos aqui, Silvana e Gilberto escrevendo essa carta para esclarecer e cessar tudo o que está sendo dito diariamente. Optamos por nos abdicar para nos dedicar ao sonho da nossa filha e somos felizes e realizados (...) jamais nos arrependeremos disso, ela é nossa filha única. Por mais que tentem nos separar, nós sempre seremos seus pais e ela será sempre nossa filha e nenhum fator externo conseguirá mudar essa relação", declararam eles. "Lamentamos muitos por terceiros tentarem criar um ambiente hostil na nossa relação. Nunca vivemos isso. Tudo o que nossa família conquistou teve sempre um objetivo: cuidar da nossa filha", disse.

Os dois também negaram que tenham vendido a casa da atriz sem autorização. "Pensamos muito em falar sobre nossa dor, mas elas estão agredindo nossa moral e nossa saúde. Sobre as acusações de venda feita à revelia, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. Era uma fase ainda com resquícios de pandemia e esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios. Mais tarde reinvestimos esse recurso em uma casa e um terreno para Larissa, aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca. Absolutamente tudo, documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três. Os verdadeiros integrantes de nossa família", dizem eles.

Larissa Manoela encerra contrato com a Globo

Larissa Manoelausou as redes sociais para se despedir da TV Globo. Ela decidiu não renovar o contrato com a emissora, mas fez questão de fazer um agradecimento especial a emissora após realizar o sonho de interpretar uma protagonista em uma das novelas do canal.

"Eu sonhei, acreditei, realizei e agora sinto uma imensa alegria e gigantesca gratidão por findar mais um dos meus importantes ciclos. Ainda muito pequena, quando assistia todas as novelas sem parar, eu idealizava um dia poder fazer aquilo. Fiz testes e mais testes, sabia que apesar dos "nãos", um dia minha hora chegaria. Foi em Dalva & Herivelto que consegui realizar aquela vontade de pequena. Depois desse momento, o que eu desejava era viver e viver muito, pra voltar, porque no fundo eu sempre soube que eu voltaria, cheia de experiência e com mais maturidade. Pronta pra viver o meu grande desejo!", relembrou ela no começo do texto.

"Foi em 2020 que voltei à TV Globo, com um convite pra lá de especial. À novela “Além da Ilusão”, para interpretar minhas meninas Elisa e Isadora num protagonismo duplo, numa novela de época das 6. No meio disso uma pandemia estagnou os planos. Mas nunca me saia da mente que a partir do momento em que tudo retomasse, eu ia fazer cada segundo naquele lugar valer como se fosse o único. E assim foram três anos, meu delicioso período nessa casa que me escolheu e me acolheu. O frio na barriga sempre foi recorrente, certo de que se passava na minha cabeça toda a memória e lembrança daquela garotinha que assistia todas as novelas e, finalmente, pode realizar aquele sonho antigo."

Por fim, a atriz fez um agradecimento. "Sou grata a todas as relações que construí durante meu período na emissora, todas as amizades que carrego no peito e, principalmente, os aprendizados que hoje levo comigo. Agora é hora de alçar novos voos e prospectar novos horizontes, nunca deixando de ouvir o meu coração que bate forte pela minha profissão. Isso não é um adeus e sim um até logo! Obrigada, TV Globo, toda equipe geral e, em especial, dramatúrgica. Meu respeito, carinho e gratidão", completou.