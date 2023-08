Zilu Godoi fala sobre separação de Zezé Di Camargo: ''Quem perdeu foi quem deixou de estar comigo''

Empresária Zilu Godoi recorda dificuldades após o fim do casamento com o cantor Zezé Di Camargo e manda indireta

A empresária Zilu Godoi comentou sobre o momento de superação após o fim do seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo, com quem ficou casada por 30 anos e têm 3 filhos.

Pais de Wanessa, Camilla e Igor, os dois estão separados desde 2012. Durante entrevista para Patricia Maldonado no canal Família Muda Tudo, ela comentou sobre o término. "Quando eu me separei, eu precisei muito de uma palavra, e eu não tive. Tive que me virar sozinha. Eu não me abria, não procurei uma psicóloga, porque a primeira que eu procurei só falava do meu ex-marido. Então, eu saí fora e não quis mais. Tive que me agarrar ao meu conhecimento e a Deus, e olhar a família linda que eu tinha", disse.

Zilu afirmou que desistir nunca foi uma opção: "Nós todos passamos por fases na vida e superações. Mas desistir, nunca. Tem dia eu você quer cair. Eu tive uma vida de princesa, tinha tudo que eu queria. Tive que deixar tudo isso para me reencontrar. O medo tem que estimular você, não fazer você voltar".

Ela ainda refletiu, mandando uma indireta para o ex-marido, que é noivo de Graciele Lacerda. "Eu pus na minha cabeça que eu não perdi nada. Quem perdeu foi quem deixou de estar comigo. Porque eu só cresci, eu me reencontre. Azar de quem quis ficar longe. A escolha é deles, não minha", disparou.

Zilu Godoi revela motivo de fugir dos vizinhos nos EUA

Zilu Godoi contou que as dificuldades com a língua a prejudicaram muito a fazer novos amigos. "Eu tenho [amigos], mas evito [fazer amizades] porque meu inglês é péssimo. Eles saem lá fora e querem bater-papo, eu já saio correndo”, declarou ela durante entrevista para o canal "Família muda tudo", de Patricia Maldonado.

A empresária disse que os filhos estudaram o idioma desde cedo, mas ela não teve a mesma facilidade. “Meus filhos estavam na escola, eles falam inglês fluente (…), mas eu ficava 15 dias aqui, 15 no Brasil. Como você estuda? Quando eu chegava, queria ficar com meus filhos. Como a gente estuda?”, questionou.