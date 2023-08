Zilu Camargo revela porque foge dos vizinhos nos Estados Unidos: "Saio correndo"

Zilu Camargo revela porque "sai correndo" sempre que encontra um vizinho; ela mora em Orlando

A empresária Zilu Camargo declarou que "foge" dos vizinhos nos Estados Unidos. Morando por lá há anos, ela construiu uma casa durante a pandemia. A ex de Zezé di Camargo contou que as dificuldades com a língua a prejudicaram muito a fazer novos amigos.

“Eu tenho [amigos], mas evito [fazer amizades] porque meu inglês é péssimo. Eles sai lá fora e querem bater-papo, eu já saio correndo”, declarou ela durante entrevista para o canal "Família muda tudo", de Patricia Maldonado.

A empresária disse que os filhos estudaram o idioma desde cedo, mas ela não teve a mesma facilidade. “Meus filhos estavam na escola, eles falam inglês fluente (…), mas eu ficava 15 dias aqui, 15 no Brasil. Como você estuda? Quando eu chegava, queria ficar com meus filhos. Como a gente estuda?”, questionou.

Zilu Camargo disse que se vira como pode. "Eu tenho facilidade com a escrita, com a leitura, mas com a fala eu tenho dificuldade. Eu me adapto bem aos lugares, sou caseira. Eu gosto do desafio, se eu não sei falar, eu vou lá, eu me viro. Eu tento", declarou ela.

Zilu Camargo reata com Marlene Mattos

A empresária Zilu Camargo decidiu reatar sua parceria com Marlene Mattos, que foi durante mais de duas décadas ex-empresária de Xuxa Meneghel. As duas estão preparando um novo projeto que será lançado em breve.

Ela será dirigida em um ciclo de palestras aqui no Brasil. "Estou com um projeto bem grande no Brasil, de fazer dez palestras com a Marlene Mattos. Já está tudo pronto, vou para casa dela, ficar uma semana com ela", disse ela. As declarações foram para o canal "Família muda tudo", de Patricia Maldonado.

Zilu Camargo mora há mais de cinco anos em Orlando, nos EUA. Foi lá que ela se lançou como palestrante - ela tem se inspirado em sua vida pessoal e nos desafios que passou após a separação com o cantor Zezé di Camargo.