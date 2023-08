Dado Dolabella faz rara aparição com seus filhos no show de Wanessa Camargo

Dado Dolabella levou dois dos seus três filhos para prestigiar o show da namorada, a cantora Wanessa Camargo, no Rio de Janeiro

O ator Dado Dolabella viveu uma noite em família no último sábado, 5. Sorridente, ele levou dois dos seus três filhos para prestigiar o show de sua namorada, a cantora Wanessa Camargo, no Rio de Janeiro. No camarim, ele fez uma rara aparição com os herdeiros João e Eduardo em foto com a namorada.

Vale lembrar que João é fruto do antigo relacionamento de Dado com Viviane Sarahyba. Por sua vez, Eduardo é fruto da relação dele com Fabiana Neves. Além dos meninos, o ator também é pai de uma menina, Ana Flor, fruto da relação com Juliana Wolter.

Dado e Wanessa reataram o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados. Eles namoraram no início da vida adulta e cada um seguiu o seu caminho. Ele teve seus filhos e viveu outros relacionamentos. Enquanto isso, ela se casou com Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Após ela se separar, os dois voltaram a namorar.

Fotos: Rogério Fidalgo / AgNews

Wanessa fala sobre relacionamento com Dado

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre a vida pessoal e o seu namoro com o ator Dado Dolabella após retomarem o relacionamento, que se iniciou nos anos 2000. "Eu acho que tem um ato corajoso meu, não só de 'uau, vou jogar as coisas pra cima e vamos ver o que dá', mas também de assumir essa relação porque eu confio na mudança dessa pessoa", disse ela em entrevista ao jornal Extra.

"Fui casada durante 17 anos, criei uma família e uma história bonita, mas não tenho dúvida de que o Dado é meu grande amor. Quando nos conhecemos éramos muito novos, havia muitas questões, pressão, imaturidade de ambos. A vida se encarregou de colocar a gente de volta no tempo, só que de outra maneira."