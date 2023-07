Wanessa Camargo fala sobre relacionamento com Dado Dolabella: ''É meu grande amor''

Cantora Wanessa Camargo revela que recuperou a autoestima após separação e comenta sobre o reencontro com o ator Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre a vida pessoal e o seu namoro com o ator Dado Dolabella após retomarem o relacionamento, que se iniciou nos anos 2000.

Os dois assumiram a volta em outubro de 2022 depois do término do antigo casamento da filha de Zezé Di Camargo, que lhe rendeu dois filhos, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 9.

"Eu acho que tem um ato corajoso meu, não só de 'uau, vou jogar as coisas pra cima e vamos ver o que dá', mas também de assumir essa relação porque eu confio na mudança dessa pessoa. Eu acho que as pessoas estão muito reticentes às mudanças, não acreditam. E eu acredito. Porque quando olho para quem eu era há vinte anos e vejo que a maturidade fez um 180 graus comigo, vejo quanto melhorei em várias questões. Sinto mais empatia, sou mais capaz hoje, tenho um olhar diferente. Por que, então, as pessoas não podem mudar?", disse a famosa em entrevista ao Extra.

Wanessa ainda revelou que sua autoestima estava abalada antes da separação: "Eu me sentia muito covarde na vida, sabe? Muito aquém do que eu poderia entregar. Estava ali, naquela zona de conforto. Me coloquei numa gaiola. Onde não ia me machucar, estava tudo ali... Só que, ao mesmo tempo, sabia que a vida me pedia mais".

A artista também comentou sobre o antigo relacionamento e destacou o amor por Dolabella. "Fui casada durante 17 anos, criei uma família e uma história bonita, mas não tenho dúvida de que o Dado é meu grande amor. Quando nos conhecemos éramos muito novos, havia muitas questões, pressão, imaturidade de ambos. A vida se encarregou de colocar a gente de volta no tempo, só que de outra maneira".

Apaixonados, Wanessa e Dado Dolabella surgem curtindo viagem

A cantora Wanessa Camargo está curtindo mais uma viagem com o amado, o ator Dado Dolabella. Recentemente, a famosa, que namorou com o atual nos anos 2000, surgiu em clima de romance com ele na Chapada dos Veadeiros e encantou.

Abraçados e em clima de romance, os pombinhos surgiram curtindo o local, onde inclusive foram flagrados quando reataram o relacionamento recentemente, após a filha de Zezé Di Camargo anunciar o fim de seu casamento com o pai de seus filhos.

"Vivendo momentos inesquecíveis com meu amor", disse Wanessa Camargo ao exibir um pouco dos momentos românticos com o artista na Chapada dos Veadeiros.