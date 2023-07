Apaixonados, Wanessa e Dado Dolabella surgem curtindo viagem

Na Chapada dos Veadeiros, Wanessa e Dado Dolabella dividem momentos apaixonados

A cantora Wanessa Camargo está curtindo mais uma viagem com o amado, o ator Dado Dolabella. Nesta quinta-feira, 27, a famosa, que namorou com o atual nos anos 2000, surgiu em clima de romance com ele na Chapada dos Veadeiros e encantou.

Abraçados e em clima de romance, os pombinhos surgiram curtindo o local, onde inclusive foram flagrados quando reataram o relacionamento recentemente, após a filha de Zezé Di Camargo anunciar o fim de seu casamento com o pai de seus filhos.

"Vivendo momentos inesquecíveis com meu amor", disse Wanessa Camargo ao exibir um pouco dos momentos românticos com o artista na Chapada dos Veadeiros.

Enquanto a cantora está viajando com Dado Dolabella, os filhos, JoséMarcus, de 11 anos, e João Francisco, de 9 anos, estão com o pai, o empresário, que é o atual da atriz Isis Valverde. Inclusive, a ex-global deu o que falar ao fazer um vídeo divertido com os enteados.

Wanessa Camargo fala sobre possibilidade de terminar com Dado Dolabella: 'Tudo bem'

A cantora Wanessa Camargo esbanjou maturidade ao falar sobre a nova fase de sua vida. Após reatar o namoro com Dado Dolabella, com quem já tinha namorado no início da vida adulta, ela contou que não se importa mais com os julgamentos e que não teve uma separação no futuro.

“A verdade é preciosa. Sempre falei das minhas dores em todos os lugares e sempre fui julgada por isso. Se eu e Dado não ficarmos mais juntos, lá na frente, tudo bem. O presente, hoje, é esse. Parei de me preocupar com o futuro. Estou feliz, estamos bem, e é o que eu tenho para entregar. Lá na frente, não sei, mas agora é isso”, disse ela em entrevista com o colunista Lucas Pasin, do site Splash.

Então, ela ainda comentou sobre a nova fase de sua vida. “Precisava me sentir viva de novo e, quando tomei coragem para fazer isso, a vida voltou. E voltei a compor e a cantar. Antes eu não sentia mais nem vontade de cantar no banheiro, algo que sempre amei. Não poderia deixar de viver e já tinha perdido muito tempo”, afirmou.

Por fim, ela contou sobre a música que fala sobre o atual namorado. “Nunca separei a pessoa jurídica da física. Por isso que tenho essa conexão com o público. Sempre fui sincera, até errando. Nunca falei que sou perfeita. Acredito na verdade e não ligo para a crítica de quem nem entende meu trabalho. A música Fragmentos fala do Dado, não tinha como outra pessoa estar do meu lado no clipe. Esperei um tempo para ver como estava o relacionamento antes de expor nas redes sociais, mas estamos vivendo juntos. Se lá na frente eu e ele virarmos amigos, tudo bem, mas agora o que eu estou vivendo é isso. Estou feliz”, declarou.