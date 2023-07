Com os enteados e o filho, Isis Valverde curte passeio de barco

No Brasil, Isis Valverde curte passeio com o filho e os enteados, os filhos de Wanessa Camargo; veja o clique

Morando nos EUA, nos últimos dias, a atriz Isis Valverde veio para o Brasil com o filho, Rael Valverde Resende, de 4 anos. Por aqui, ela encontrou com os herdeiros de seu namorado Marcus Buaiz, JoséMarcus, de 11 anos, e João Francisco, de 9 anos, frutos do casamento do empresário com a cantora Wanessa Camargo.

Em seus stories da rede social, a artista compartilhou uma selfie curtindo um passeio de barco com os enteados e Rael. Sorridentes, os três garotos apareceram um ao lado do outro e Isis Valverde fez o clique com seu celular.

Outro momento com os enteados repercutiu na web. A ex-global fez um vídeo com eles dublando uma voz grossa, que imitava uma Barbie. O registro gerou vários comentários sobre a boa relação que a famosa leva com os filhos de Wanessa Camargo.

Nas últimas semanas, antes de vir para o Brasil com o filho, a atriz curtiu com Marcus Buaiz um hotel com diárias de R$ 27 mil no deserto de Utah, nos EUA.

Vale lembrar que o empresário estava solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também estava solteira desde que terminou o casamento com o pai de seu filho, o modelo André Resende, em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.

Isis Valverde publica primeira foto com Marcus Buaiz: 'Casal do ano'

Assumidos há um tempo, Isis Valverde e Marcus Buaiz estão vivendo um relacionamento discreto, longe dos holofotes. Mostrando pouco da intimidade deles na rede social, a atriz surpreendeu ao publicar na quarta-feira, 28, a primeira foto com o amado no feed.

Morando nos EUA, a famosa e o empresário aproveitaram para curtir um dia no deserto de Utah. Os cliques do passeio especial foram compartilhados pela musa, que chamou a atenção ao surgir agarradinha com o seu eleito.

"Dump do primeiro dia no deserto", exibiu Isis Valverde os registros deslumbrantes no cenário. Claro que a atriz impressionou com seus looks modernos e um vestido com recortes.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram o casal de elogios. "Que lindos", disseram os fãs. "Vocês merecem", escreveram outros. "Casal do ano", enalteceram.