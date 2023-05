Dado Dolabella faz rara aparição com a filha caçula, Ana Flor

Dado Dolabella é flagrado em dia de compras com a filha caçula, Ana Flor, no Rio de Janeiro

O ator Dado Dolabella (42) aproveitou uma noite tranquila na rotina para fazer compras com a filha caçula, Ana Flor (11), em um shopping no Rio de Janeiro. Os dois foram flagrados de mãos dadas no estacionamento do local enquanto iam embora.

Discreto com a vida pessoal, o ator quase não aparece com seus filhos publicamente e também quase não posta fotos com eles nas redes sociais. Porém, ele abriu uma exceção ao curtir um passeio com a caçula.

Ana Flor é fruto do relacionamento dele com Juliana Wolter. Dado também é pai de dois meninos, João Valentim (14), da relação com Viviane Sarahyba, e Eduardo (12), da relação com Fabiana Neves.

Atualmente, o artista está namorando com a cantora Wanessa Camargo (40).

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Mãe de Dado Dolabella aprova romance com Wanessa Camargo

Recentemente, a atriz Pepita Rodriguez (71) se derreteu em elogios para a nora, a cantora Wanessa Camargo. Ela deixou evidente que aprova o romance do filho com a artista e torce para que eles sejam felizes.

"Estou muito feliz. Amo essa menina! Eles eram tão apaixonados quando jovens, ficaram quase quatro anos juntos. Era um amor tão lindo, mas que foi interrompido. E justamente com os dois profundamente apaixonados. Agora, eles se reencontraram e foi uma amor que não morreu. Essa menina é um sonho", afirmou ela ao site Gshow.