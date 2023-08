Wanessa Camargo revela como foi voltar a namorar Dado Dolabella: 'É muito louco'

Wanessa Camargo abre o jogo sobre como foi reatar o namoro com Dado Dolabella depois de tantos anos separados

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre como foi reatar o namoro com Dado Dolabella depois de tantos anos separados. Em uma participação no podcast Poccast, ela contou que sentiu algo diferente, já que eles tinham uma certa intimidade, mas estavam afastados há muitos anos.

"É muito louco, porque é uma pessoa que eu já namorei. Não é uma nova pessoa. É um novo velho conhecido. É uma outra pessoa, porque se passaram 18 anos. Estamos diferentes, somos pais, a gente se separou e logo eu conheci meu ex-marido e já casei. E muita coisa aconteceu. Tinham coisas que eram iguaizinhas ainda, mas outras que eram completamente diferentes. Sabe quando você conhece uma pessoa e não conhece ao mesmo tempo? Já tem uma intimidade, mas não tem mais? É muito louco. Da gente relembrar daquela pintinha que você já conhece. É muito louco", disse ela.

Dado e Wanessa reataram o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados. Eles namoraram no início da vida adulta e cada um seguiu o seu caminho. Ele teve seus filhos e viveu outros relacionamentos. Enquanto isso, ela se casou com Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Após ela se separar, os dois voltaram a namorar.

Apaixonados, Wanessa e Dado Dolabella surgem curtindo viagem

A cantora Wanessa Camargo está curtindo mais uma viagem com o amado, o ator Dado Dolabella. Recentemente, a famosa, que namorou com o atual nos anos 2000, surgiu em clima de romance com ele na Chapada dos Veadeiros e encantou.

Abraçados e em clima de romance, os pombinhos surgiram curtindo o local, onde inclusive foram flagrados quando reataram o relacionamento recentemente, após a filha de Zezé Di Camargo anunciar o fim de seu casamento com o pai de seus filhos.

"Vivendo momentos inesquecíveis com meu amor", disse Wanessa Camargo ao exibir um pouco dos momentos românticos com o artista na Chapada dos Veadeiros.