BBB 24: Lucas manda recado para ex-esposa após flertes com Pitel: ‘Difícil’

Sem saber que está solteiro, Lucas Henrique desabafa com a ex-esposa em meio ao clima de romance com Giovanna Pitel dentro do BBB 24

Em meio aos flertes com Giovanna Pitel dentro da casa do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique voltou a desabafar sobre a saudade de sua ex-esposa, Camila Moura, nesta terça-feira, 05. Sem saber que ela colocou um ponto final no casamento, o professor de educação física comentou que a distância está sendo ‘muito difícil’ ultimamente.

Durante a gravação do Raio-X, Lucas, que também é conhecido como Buda dentro do programa, aproveitou para mandar um recado para esposa e demais familiares: "Ontem foi um dia muito difícil para mim, porque a saudade apertou muito forte”, ele revelou sem mencionar sua situação com a assistente social dentro do confinamento.

No entanto, o professor explicou que estava tentando transformar a dificuldade em uma motivação dentro do reality show: “Saudade da minha família, das pessoas que eu amo aí fora, da minha esposa, da minha casa e tal. A gente tenta transformar tudo isso em força, aqui, para a gente continuar lutando pela nossa sobrevivência, pelos nossos sonhos, nossos objetivos”, disse.

Por fim, o capoeirista profissional revelou suas estratégias dentro do jogo: "A estratégia essa semana é continuar jogando e ficar firme no jogo, estou tentando me aproximar um pouco, ali, do Gnomo e do Puxadinho para sair da opção de voto deles", disse Lucas, que é o Líder da Semana e indicou Michel para o Paredão desta terça-feira, 5.

Vale mencionar que desde a festa do último sábado, 2, Lucas Henrique causou ao revelar seus sentimentos por Giovanna Pitel. Casado com Camila Moura fora do programa, ele disse que a assistente social o ‘bagunçou’. Desde então, ele rasga elogios e troca carinhos com a participante sempre que encontra uma oportunidade.

Enquanto isso, a esposa de Lucas Henrique, ou melhor ex-mulher após os últimos acontecimentos envolvendo o brother e Pitel dentro casa, está dando o que falar na rede social. Inclusive, a professora de História, Camila Moura, conquistou mais de um milhão de seguidores e se emocionou com o apoio do público no momento difícil.

Ex-mulher de Lucas rompe com a família dele:

A ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, Camila Moura, ficou decepcionada ao ver o tom das conversas dele com Pitel no BBB 24, da Globo. Tanto que ela anunciou que não quer viver o romance com ele. Agora, a Coluna Play, do Jornal O Globo, informou que ela rompeu com a família do ex-marido depois dos últimos acontecimentos.