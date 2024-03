BBB24: Na piscina, Lucas Henrique elogia Pitel: 'Na câmera, você tá bonita'

Lucas Henrique explicou para alagoana que a viu pela Central do Líder quando tentava ouvir conversa do Quarto Magia, nesta segunda-feira, 04

Enquanto estava usando a Central do Líder para tentar ouvir uma conversa de Isabelle e Davi, o líder da semana, Lucas Henrique vai para a piscina do BBB 24 e conversa com Pitel. O brother explica que estava usando a Central do Líder quando sentiu vontade de ir ver a sister pessoalmente.

"Quando terminou o tempo, voltei no Magia e eles estavam se abraçando. Não foi interessante eu ouvir. E ficou um minuto e meio mostrando você, mostrando sua bunda de todos os ângulos", diz o Líder da semana.

Pitel ri e responde: "Ai, não queria saber dessa informação." O brother, então, detalha o jogo de câmeras que viu: "Aquela câmera ali, jogou para aquela ali. Nem terminei de assistir, falei: 'Ah, não vou assistir essa p***, não'". "E eu aqui bem na tranquilidade, caladinha na minha...", diz Pitel.

"Aí mostra o seu rosto, dá um zoom no seu rosto", continua o professor de Educação Física. "Tô bonita na câmera?", questiona a alagoana. "Na câmera, você tá bonita", responde Lucas Henrique. Pitel ri e, momentos depois, pede para o brother amarrar o seu biquíni. Os dois, então, seguem aproveitando o dia de sol na piscina da casa.

Esposa de Lucas elogia Pitel e detona marido

A esposa de Lucas Henrique segue dando o que falar do lado de fora do Big Brother Brasil 24. Na manhã desta segunda-feira, 04, Camila Moura usou suas redes sociais novamente para comentar o posicionamento da equipe de Pitel negando que a alagoana e Buda estavam se 'esfregando um no outro, falando que não iam se aguentar'.

Em seus stories do Instagram, a professora de História fez questão de dizer que seu problema não é com a sister e sim com o carioca, com quem está junto há 15 anos.

"Estou passando aqui só para comentar uma coisa com vocês muito rápida e sucintamente. Vi que a equipe da Pitel fez um pronunciamento falando que aleguei que eles se roçaram...gente, é um fato! Tem vídeo lá dos pézinhos deles...é isso!", começou.

Em seguida, Camila esclareceu que não tem nada contra a assistente social: "Mas o que eu quero deixar claro mesmo é que eu não acredito em rivalidade feminina e não apareci aqui para criticar a Pitel. Ela tem o relacionamento dela, com o parceiro dela e isso é uma questão deles, é o combinado deles, entende? Isso não me afeta".