BBB 24: Esposa de Lucas elogia Pitel e detona: "Meu problema é com Buda"

Camila Moura gravou vídeos deixando claro que seu problema é única e exclusivamente com Lucas, com quem tinha um relacionamento de 15 anos

A esposa de Lucas Henrique segue dando o que falar do lado de fora do Big Brother Brasil 24. Na manhã desta segunda-feira, 04, Camila Moura usou suas redes sociais novamente para comentar o posicionamento da equipe de Pitel negando que a alagoana e Buda estavam se 'esfregando um no outro, falando que não iam se aguentar'.

Em seus stories do Instagram, a professora de História fez questão de dizer que seu problema não é com a sister e sim com o carioca, com quem está junto há 15 anos.

"Estou passando aqui só para comentar uma coisa com vocês muito rápida e sucintamente. Vi que a equipe da Pitel fez um pronunciamento falando que aleguei que eles se roçaram...gente, é um fato! Tem vídeo lá dos pézinhos deles...é isso!", começou.

Em seguida, Camila esclareceu que não tem nada contra a assistente social: "Mas o que eu quero deixar claro mesmo é que eu não acredito em rivalidade feminina e não apareci aqui para criticar a Pitel. Ela tem o relacionamento dela, com o parceiro dela e isso é uma questão deles, é o combinado deles, entende? Isso não me afeta".

"Ela é uma mulher adulta, tem uma história de vida f*da. [...] Não estou cobrando nada da Pitel, não acredito em rivalidade feminina, não estou cobrando lealdade, sororidade, não estou cobrando nada da Pitel! Meu problema é única e exclusivamente com a pessoa que tinha um combinado comigo que é o Lucas Henrique, Buda, Calabreso, Lucas Capoeira, como vocês preferirem chamar", finalizou antes de ressaltar novamente que ela não tem nada contra a sister.

"Meu B.O é para resolver com o Calabreso", ironizou. Em seguida, ela postou um novo storie xingando novamente o brother: "Dito isso, nossa suma máxima segue a mesma: p*u no c* do Buda".