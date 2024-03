BBB 24: Ex-mulher de Lucas Buda rompe com a família dele

Após ficar decepcionada com atitude de Lucas Henrique, o Buda, no BBB 24, a ex-mulher dele se afastou da família do brother

A ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, Camila Moura, ficou decepcionada ao ver o tom das conversas dele com Pitel no BBB 24, da Globo. Tanto que ela anunciou que não quer viver o romance com ele. Agora, a Coluna Play, do Jornal O Globo, informou que ela rompeu com a família do ex-marido.

A publicação contou que Camila saiu dos grupos de torcida de Buda e não responde mais aos amigos e familiares dele. Os amigos do brother contaram que tentaram contato com ela para saber da situação que está acontecendo, mas ela não respondeu ninguém.

O último contato dela com a equipe de Lucas foi para pedir que eles deletassem as fotos do casal e também para solicitar que não se pronunciassem sobre sua decisão de se separar.

Na rede social X, o antigo Twitter, ela fez um desabafo sobre as próximas próximas a Lucas. “Acho muito engraçado a família/amigos do Lucas ‘super entenderem o meu lado’, mas acharem que eu deveria esperar ele sair para ‘resolver’, ou seja, ser chacota para um país todo em silêncio porque o bonito não sabe o que está acontecendo… ah vá, né?”, disse ela.

Lucas Henrique fez elogios para Pitel

Enquanto estava usando a Central do Líder para tentar ouvir uma conversa de Isabelle e Davi, o líder da semana, Lucas Henrique vai para a piscina do BBB 24 e conversa com Pitel. O brother explica que estava usando a Central do Líder quando sentiu vontade de ir ver a sister pessoalmente.

"Quando terminou o tempo, voltei no Magia e eles estavam se abraçando. Não foi interessante eu ouvir. E ficou um minuto e meio mostrando você, mostrando sua bunda de todos os ângulos", diz o Líder da semana.

Pitel ri e responde: "Ai, não queria saber dessa informação." O brother, então, detalha o jogo de câmeras que viu: "Aquela câmera ali, jogou para aquela ali. Nem terminei de assistir, falei: 'Ah, não vou assistir essa p***, não'". "E eu aqui bem na tranquilidade, caladinha na minha...", diz Pitel.

"Aí mostra o seu rosto, dá um zoom no seu rosto", continua o professor de Educação Física. "Tô bonita na câmera?", questiona a alagoana. "Na câmera, você tá bonita", responde Lucas Henrique. Pitel ri e, momentos depois, pede para o brother amarrar o seu biquíni. Os dois, então, seguem aproveitando o dia de sol na piscina da casa.