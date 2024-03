BBB 24: Isabelle perde a paciência com Davi e Matteus: ‘Não gostei’

Isabelle fica chateada com brincadeira de Davi e Matteus e resolve ter uma conversa séria com os dois na casa do BBB 24

O clima ficou tenso entre Isabelle, Davi e Matteus no final da tarde desta sexta-feira, 29, na casa do BBB 24, da Globo. Isso porque ela não gostou de uma brincadeira deles na cozinha e resolveu chamá-los para uma conversa séria.

Tudo começou quando Beatriz brincou que Davi teria elogiado o corpo de Matteus. Então, Davi reagiu e citou os bois das festas da região Norte do Brasil. “Que história é essa mano, você está jogando para qual lado do negócio? Tá para lá ou pra cá esse boi aí?”, afirmou.

Então, Isabelle pediu para conversar com Davi e Matteus e disse que não gostou de ver a conversa deles falando dos bois. "Não gostei daquela brincadeira, de verdade. Quando vocês forem brincar, vocês podem brincar do que vocês quiserem, mas não mete os meus bois. Estou falando do que eu senti, tá bom? Por favor, dá pra vocês brincarem do que vocês quiserem, dependendo da conotação do sentido, tá bom?", declarou.

Então, Matteus se desculpou. "Desculpa, da minha parte, desculpa. Eu foi uma coisa aleatória", afirmou. E Davi completou: "A gente brincou sem a intenção".

Em outro momento no jardim, Davi voltou a falar sobre a situação com Isabelle. "Isabelle, deixa eu falar com você uma coisa, pra pedir desculpas, está na frente de todo mundo aqui, você começou o assunto, falou o que não gostou, sentiu... Estava todo mundo brincando, por mais que tenha sido uma coisa que é sua, tipo assim, entendo que você sentiu, sabe? Mas estava todo mundo brincando, não foi nada intencional pra você não levar isso à flor da pele. Somos seus amigos, todo mundo que está aqui é pra ser seu amigo", finalizou.

Isabelle falou de Matteus

Durante a madrugada desta quinta-feira, 28, enquanto os brothers aproveitavam a festa da líder Giovanna, Isabelle teve uma conversa sincera com as aliadas sobre um possível envolvimento com Matteus dentro do BBB 24, da Globo. Ao longo do bate-papo, a manauara abriu o jogo e revelou o que sente pelo colega.

Tudo começou após Beatriz e Alane apontarem uma química entre os dois. Isabelle e Matteus se aproximaram bastante nas últimas semanas e a grande maioria dos brothers acreditam que o sentimento de ambos é recíproco. Eles, no entanto, já afirmaram que são só amigos.

Alane, então, comentou: "Tem coisas que não precisam ser faladas para serem percebidas". "O olhar fala... Não sei explicar também. É um clima, um negócio", declarou Beatriz. A manauara, por sua vez, explicou as aliadas de jogo que estava tentando entender a situação.

Em seguida, Alane foi direta e reta e decidiu perguntar se Isabelle beijaria Matteus. "Eu imagino que talvez para ti seja complicado responder, mas mexe contigo? Você ficaria com ele?", questionou a bailarina. "Não sei, gente. Depois disso tudo que vocês estão falando, minha cabeça ficou... Eu gosto dele. Gosto de dançar com ele, de brincar com ele, respeito muito ele", esclareceu a sister.

Alane, então, explicou que a sister abre um sorriso quando fala do gaúcho: "Não é nada que você ou ele estejam fazendo, mas é uma química no ar entre os dois", disse a bailarina. Ao final do assunto, ela ainda mencionou Deniziane, ex-affair de Matteus dentro do reality.

"Aconteça o que acontecer aqui, se você fica com ele ou algo assim, de qualquer forma eles [Matteus e Deniziane] vão ter uma conversa lá fora", avisou Alane. O ex-casal se envolveu ainda no início do jogo, mas colocaram um ponto final na relação poucos dias antes da mineira ser eliminada.