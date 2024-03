BBB 24: Após briga feia, Davi e Matteus dançam com Bin Laden

Na festa do líder, Davi e Matteus dançam com Bin Laden após protagonizarem discussão com quase agressão nos últimos dias; veja o vídeo

A última festa do líder do BBB 24 aconteceu nesta quarta-feira, 27, e os participantes se divertiram muito, esquecendo até as últimas brigas. Prova disso, foi a dança protagonizada por Davi e Matteus com MC Bin Laden.

Em clima amigável, o trio, que discutiu feio nos últimos dias chegando a uma quase agressão física, surpreendeu ao aparecer junto se movimentando no palco da festa. Sorridentes e sem climão, os brothers curtiram a música.

Na web, os internautas logo reagiram ao verem o momento inusitado dos homens. "Sou assim meus parentes", identificaram-se alguns. "Parece minha família brigando um dia no outro paz e amor!", falaram outros.

Nos últimos dias, Davi e Bin Laden causaram dúvidas sobre uma possível expulsão após protagonizarem uma discussão bem de perto. O diretor do programa Boninho então se pronunciou e esclareceu os boatos sobre terem dúvidas de tirá-los do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Tadeu Schmidt dá recado após briga de Davi e MC Bin Laden

A Globo decidiu que MC Bin Laden e Davi seguem no Big Brother Brasil 24. No programa ao vivo desta terça-feira, 26, Tadeu Schmidt anunciou a decisão após um longo dia de conversas na Globo.

Após a exibição do VT de ontem, o apresentador foi até a casa conversar com os participantes e disse que o paredão continua acontecendo. "79 dias. Quase 80 dias vividos com intensidade que vocês jamais tinham imaginado [...] vocês já passaram por tanta coisa aí dentro e aí alguém resolve jogar tudo isso no lixo em 5 minutos de descontrole? O BBB é uma arena para embater verbais", começou ele, que ressaltou que eles podem discutir e brigar apenas com palavras.

"Vocês sabem que agressão física é totalmente inaceitável, então por que agir desse modo em que tudo leva a crer que você vai sair no tapa com o adversário? Que coisa lamentável! A casa inteira tentando impedir que duas pessoas briguem no BBB com o Brasil inteiro vendo. Quando você indica que quer a violência, você já está errado. Por que então essa provocação que fica a um milímetro de uma briga?", questionou.