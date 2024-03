BBB 24: Vai rolar? Isabelle abre o jogo e revela se ficaria com Matteus

Isabelle conversou com duas sisters aliadas e revelou se existe a possibilidade de se envolver com Matteus dentro do BBB 24

Durante a madrugada desta quinta-feira, 28, enquanto os brothers aproveitavam a festa da líder Giovanna, Isabelle teve uma conversa sincera com as aliadas sobre um possível envolvimento com Matteus dentro do BBB 24, da Globo. Ao longo do bate-papo, a manauara abriu o jogo e revelou o que sente pelo colega.

Tudo começou após Beatriz e Alane apontarem uma química entre os dois. Isabelle e Matteus se aproximaram bastante nas últimas semanas e a grande maioria dos brothers acreditam que o sentimento de ambos é recíproco. Eles, no entanto, já afirmaram que são só amigos.

Alane, então, comentou: "Tem coisas que não precisam ser faladas para serem percebidas". "O olhar fala... Não sei explicar também. É um clima, um negócio", declarou Beatriz. A manauara, por sua vez, explicou as aliadas de jogo que estava tentando entender a situação.

Em seguida, Alane foi direta e reta e decidiu perguntar se Isabelle beijaria Matteus. "Eu imagino que talvez para ti seja complicado responder, mas mexe contigo? Você ficaria com ele?", questionou a bailarina. "Não sei, gente. Depois disso tudo que vocês estão falando, minha cabeça ficou... Eu gosto dele. Gosto de dançar com ele, de brincar com ele, respeito muito ele", esclareceu a sister.

Alane, então, explicou que a sister abre um sorriso quando fala do gaúcho: "Não é nada que você ou ele estejam fazendo, mas é uma química no ar entre os dois", disse a bailarina. Ao final do assunto, ela ainda mencionou Deniziane, ex-affair de Matteus dentro do reality.

"Aconteça o que acontecer aqui, se você fica com ele ou algo assim, de qualquer forma eles [Matteus e Deniziane] vão ter uma conversa lá fora", avisou Alane. O ex-casal se envolveu ainda no início do jogo, mas colocaram um ponto final na relação poucos dias antes da mineira ser eliminada.

Fora do confinamento, Deniziane já revelou que deseja conversar com Matteus sobre o relacionamento dos dois. O brother, por sua vez, também comentou dentro da casa mais vigiada do país que pretende falar com a ex-sister após o reality show.

Bin flerta com Giovanna

Está rolando um clima entre MC Bin Laden e Giovanna no Big Brother Brasil 24. Os brothers, que já tiveram um affair na casa mas decidiram colocar um ponto final na relação, voltaram a se aproximar na casa.

Enquanto aguardavam a liberação da Festa da Líder Giovanna, os dois conversavam sozinhos no Quarto do Líder, quando o funkeiro foi bem direto.

"Eu tenho vontade ainda de ficar contigo, não vou mentir. Cê não tem mais ou tem?", perguntou. "Não sei se você tá merecendo, não", respondeu em tom de brincadeira. "Cê acha que não?", insistiu Bin. "Não sei. Acabei de falar, não sei", reafirmou a nutricionista. "Também não sei se eu tô merecendo", pontuou o cantor.

Pouco antes, o MC quis sentir o perfume de Giovanna e espirrou em seu pulso. Em seguida, ele flertou com a sister e pediu para sentir em seu pescoço, mas a mineira não atendeu. Recentemente, a nutricionista afirmou que não voltaria a ficar com Bin por ele já ter dito que ainda é apaixonado por sua ex-namorada.