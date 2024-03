Deniziane entrega futuro do romance com Matteus fora do BBB 24: ‘Quando ele sair’

Após especulações envolvendo Matteus e Isabelle, Deniziane abre o coração e revela se ainda pretende investir no romance fora do BBB 24

Após sua eliminação do Big Brother Brasil 24, Deniziane voltou a falar sobre as possibilidades de viver um romance com Matteus fora do confinamento. Em entrevista ao GShow, a ex-participante contou que pretende ter uma conversa séria sobre o futuro do relacionamento, mas deixou claro que continua torcendo pelo ex-namorado no reality show da Globo.

Vale lembrar que a fisioterapeuta terminou o namoro antes de deixar o programa, mas já havia expressado o desejo de investir no romance assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil. No entanto, o estudante de engenharia acabou se aproximando de outra participante, Isabelle, o que gerou especulações sobre o futuro do relacionamento entre Deniziane e Matteus.

Agora, a ex-sister esclareceu que tudo vai depender do reencontro quando o gaúcho deixar o reality show: "Eu torço demais pelo Matteus. Volto a dizer que, quando ele sair, nós vamos conversar, e a minha energia é somente para ele se fortalecer e chegar até a final bem, se Deus quiser. Independente de qualquer coisa, ele e a família merecem o prêmio", disse.

Na sequência, Deniziane ainda fez questão de exaltar o ex-namorado e reforçou sua torcida fora do confinamento: "Meu coração está em paz. Matteus tem um caráter inquestionável, e tem mostrado isso cada vez mais. Independente de qualquer coisa, eu torço pela felicidade dele”, ela se declarou ao estudante de engenharia agrícola.

Por fim, a nova influenciadora digital também compartilhou se está aproveitando sua solteirice fora da casa. Apesar de estar desimpedida, Deniziane afirmou que está totalmente focada em sua nova ocupação nas redes sociais e que prefere evitar flertes no momento: "Eu estou muito focada na minha carreira, não tenho depositado minha atenção nisso", a mineira declarou.

Deniziane revela decepção com sister fora do BBB 24:

Apesar da ex-participante estar ‘em paz’ com o ex-namorado, Deniziane confessou sua decepção com outra sister. No último sábado, 16, a fisioterapeuta admitiu que ficou arrasada ao ver Beatriz apoiando o amigo a começar um novo romance na casa mais vigiada do Brasil. As relevações aconteceram durante uma entrevista com Rodrigo Mussi.

Rodrigo foi direto ao ponto e questionou se a decepção de Deniziane estaria relacionada ao fato de Beatriz incentivar Matteus a se envolver romanticamente com Isabelle. De forma sincera, Deniziane revelou que pretende discutir esse assunto com seu ex-namorado: “Em relação a isso, o que eu posso te falar é que eu vou conversar com o Matteus”, disse.

Mesmo assim, a fisioterapeuta continuou a deixar sua decepção clara: “Só isso que eu posso falar. Não vou abrir detalhes disso porque é uma atitude que é entre eu e ele. Eu não tenho como controlar lá dentro da casa, não tenho como controlar a atitude de outras pessoas”, Deniziane desabafou sobre a situação envolvendo o estudante de engenharia.

Vale lembrar que Matteus já admitiu que se envolveria com Isabelle, mas em outro contexto. Isso porque ele respeita seu antigo namoro com Deniziane. Quando deixou o reality, a mineira terminou o namoro, mas entregou que pretende investir no relacionamento fora da casa, enquanto o jovem ainda avalia as possibilidades, já que moram em estados diferentes.