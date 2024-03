Fora do BBB 24, Deniziane confessa decepção com sister por causa de Matteus

Abriu o jogo! Eliminada, Deniziane se manifesta pela primeira vez sobre rumores e desaprova nova amizade de Matteus no BBB 24

Mesmo depois de sair do Big Brother Brasil 24, Deniziane continua de olho em tudo que acontece lá dentro. E parece que ela não está nada feliz com uma situação envolvendo seu ex-namorado, Matteus. Neste sábado, 16, ela admitiu que ficou arrasada ao ver Beatriz apoiando o amigo a começar um novo romance na casa mais vigiada do Brasil.

Durante uma entrevista com o também ex-participante do reality show da Globo, Rodrigo Mussi, Deniziane confessou sua decepção com Beatriz. Após deixar o programa, ela contou que começou a reparar em algumas atitudes da vendedora: “Eu também posso ficar desapontada”, a fisioterapeuta e agora, influenciadora digital iniciou as revelações.

Na sequência, Rodrigo pediu para Deniziane revelar nomes e ela não escondeu o jogo: “Ah, a Bia. Fiquei bem decepcionada com ela”, a ex-sister disparou sem pensar duas vezes. Diante da resposta, o apresentador pediu para detalhar o que chamou atenção: “Foram percepções aqui de fora. Lá dentro a gente não tem essa percepção”, ela explicou.

Rodrigo foi direto ao ponto e questionou se a decepção de Deniziane estaria relacionada ao fato de Beatriz incentivar Matteus a se envolver romanticamente com Isabelle. De forma sincera, Deniziane revelou que pretende discutir esse assunto com seu ex-namorado: “Em relação a isso, o que eu posso te falar é que eu vou conversar com o Matteus”, disse.

Mesmo assim, a fisioterapeuta continuou a deixar sua decepção clara: “Só isso que eu posso falar. Não vou abrir detalhes disso porque é uma atitude que é entre eu e ele. Eu não tenho como controlar lá dentro da casa, não tenho como controlar a atitude de outras pessoas”, Deniziane desabafou sobre a situação envolvendo o estudante de engenharia.

Por fim, a ex-sister concluiu dizendo que estava focada em seu trabalho: “Tem como controlar a minha vida e o que eu tô fazendo agora é correr atrás da minha carreira, correr atrás da minha vida de influenciadora”, Deniziane declarou no trecho da entrevista, que foi compartilhada nas redes sociais do apresentador.

Vale lembrar que Matteus já admitiu que se envolveria com Isabelle, mas em outro contexto. Isso porque ele respeita seu antigo namoro com Deniziane. Quando deixou o reality, a mineira terminou o namoro, mas entregou que pretende investir no relacionamento fora da casa, enquanto o jovem ainda avalia as possibilidades, já que moram em estados diferentes.

Deniziane revela condição irreversível nos olhos:

Deniziane usou seu perfil do Instagram na quinta-feira, 15, para falar sobre seu estrabismo e revelou que vive com uma condição desde pequena chamada "olho preguiçoso". Em entrevista à CARAS Brasil, o oftalmologista Alexandre X da Costa explicou detalhes sobre o diagnóstico, que é irreversível na fase adulta e muito comum entre pessoas que têm estrabismo.