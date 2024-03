BBB 24: Isabelle chora ao escutar Davi cantando: "A cara da minha irmã"

Isabelle se emocionou após escutar Davi cantando a música 'Meu Abrigo' no Big Brother Brasil 24

Isabelle se emocionou ao ouvir Davi cantando durante a tarde deste domingo, 17, no Big Brother Brasil 24. Na sala da casa mais vigiada, cunhã se aproximou do baiano que estava sentado no sofá e deitou em seu colo. O Anjo Matteus também estava sentado no sofá ao lado.

Enquanto esperavam ser chamados para o Almoço do Anjo, o motorista de aplicativo e Alegrete começaram a cantar a música Meu Abrigo, sucesso do grupo Melim.

"Essa música é a cara da minha irmã", disse Isabelle se emocionando e escondendo o rosto com uma almofada. "Oxi, mentira, está chorando? Está chorando mesmo?", perguntou Davi ao ver a manauara em lágrimas.

"Essa música é a cara da minha irmã, da Neném. É que eu sonhei com ela essa noite e você cantou essa música", explicou a sister. "É importante, cara. É importante", pontuou Matteus.

"Vai, desabafa aí. Chora, é bom chorar, chorar faz bem", disse Davi acariciando Isabelle. "Aqui, qualquer coisa que faz lembrar as pessoas que a gente ama dá esses apertos", acrescentou o gaúcho.

Davi continuou cantando e a dançarina explicou: "Ela cantou na escola, no Dia das Mães, eu estava lá". Em seguida, o brother questionou: "Quer que eu continue cantando ou pare?". Emocionada, cunhã pediu para o amigo continuar.