BBB24: Duas votações da casa e Contragolpe; Como será a formação do paredão

Saiba como será a formação do paredão desta semana no Big Brother Brasil 24

Hoje é dia de formação de paredão no Big Brother Brasil 24! O paredão triplo desta semana contará com duas votações da casa e Contragolpe dos indicados ao Na Mira do Líder.

A noite começa com o anjoMatteus, que está imune, com a possibilidade de imunizar um participante. Raquele que arrematou o Poder Coringa da semana, intitulado Poder da Verdade, poderá vetar, se quiser, a imunidade dada pelo anjo.

Em seguida, a Líder Giovanna deverá anunciar quem indicará direto ao paredão. A sister colocou Beatriz, Matteus, Davi, Alane e MC Bin Laden Na Mira do Líder.

Pela primeira vez no jogo, os brothers com a pulseira de alvo serão votados pelo restante da casa. A casa votará em aberto apenas entre os participantes que sobraram do Na Mira do Líder e o mais votado está no paredão.

Em seguida, a casa votará novamente, no confessionário e o mais votado também estará na berlinda.

As cinco pessoas do Na Mira, Bia, Davi, Alane, Matteus e MC Bin Laden deverão dar um Contragolpe em consenso para colocar mais alguém no paredão.

Os três emparedados, tirando o indicado pelo Líder, disputam a Prova Bate e Volta e apenas um se salva.